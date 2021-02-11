Исследователи рассказали о новой схеме лечения туберкулеза

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11.02.2021, 19:00, Разное
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Ученые из США под руководством К. Хейли рассказали о новом методе, который позволяет сократить период лечения больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью. Итоги работы опубликовали в издании Emerging Infectious Diseases.
Туберкулез – особая проблема здравоохранения в мире. Обеспокоенность вызывает устойчивость возбудителя к противомикробным лекарствам первого и второго ряда терапии. Больные могут быть излечены на протяжении 6 месяцев, но при условии, что препарат рифампицин станут использовать в течение всего периода, а бактерия будет к нему чувствительна.

При туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью возбудитель имеет резистентность к изониазиду и рифампицину, к фторхинолам и к одному из препаратов – канамицину, капреомицину и амикацину, при туберкулезе с широкой устойчивостью. Из-за этого специалисты продолжают искать новые лекарства от болезни. Исследование, которое закончилось в 2019 году, продемонстрировало: прием трех лекарств в течение 6 месяцев – претоманида, бедаквилина и линезолида – эффективное лечение туберкулеза у 90% испытуемых с широкой лекарственной резистентностью.

Вместе с новой схемой в лечении исследователи начали использовать способ жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии, чтобы корректировать терапию. Он помогает подобрать режим приема препаратов для отдельного больного. В лаборатории контролируется концентрация препарата в сыворотке крови человека, а далее необходимо изменить частоту приема или дозу. Подход помогает докторам оценивать метаболизм препаратов и скорость их введения, оптимизируя терапию.

Источник: www.lvrach.ru



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