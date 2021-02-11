Ученые из Крыма используют клеточную терапию для лечения раковых заболеваний

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11.02.2021, 19:00, Разное
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Учёные из Крыма впервые в истории используют клеточную терапию для лечения раковых заболеваний сердечно-сосудистой системы человека. Новая методика позволяет справиться с ишемией и снижает риск летального исхода в тяжёлых случаях.
Суть новой методики, разработанной специалистами Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки, заключается в получении стволовых клеток из плазмы крови или жировой ткани человека. После этого их размножают в необходимом количестве и вводят в проблемную зону. Это помогает улучшить кровообращение и способствует росту внутренней оболочки сосудов.

Сосудистый хирург Крымского федерального университета Александр Цатурян отметил, что раньше приходилось делать ампутацию конечности, а в тяжёлых случаях почечной недостаточности спасти пациента не представлялось возможным. С новой клеточной терапией можно восстанавливать сосуды и увеличивать, при необходимости, их проходимость.

Помимо этого, исследователи намерены лечить онкологические заболевания и даже уничтожать опухоли. Для этого они будут брать часть клеток непосредственно из поражённой ткани и выращивать её в лабораторных условиях. После опухоль подвергается химеотерапии с разными лекарственными препаратами. Это позволит найти наиболее эффективный метод лечения и применить его к пациенту.

Крымские учёные уверены, что генотипирование позволит в будущем перепрограммировать клетки человека на борьбу с онкологией.

Источник: www.crimea.kp.ru



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