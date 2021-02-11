Эксперт рассказал россиянам о малоизвестной функции смартфонов

11.02.2021, 19:00, Разное

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По словам независимого эксперта Дмитрия Шалеева, многие россияне не знают о существовании определённой функции смартфонов. Специалист рынка мобильных технологий пояснил о том, как с любого телефона можно подать сигнал SOS.

О предложенных способах, как отметил Дмитрий Шалеев, знает меньше трети владельцев смартфонов. Сигнал SOS можно подать, продолжительно нажав на кнопку включения гаджета. Кроме этого, можно одновременно зажать клавиши, регулирующие громкость звука. Также сообщить о беде пользователь смартфона может, просто переведя его в «аварийный режим». Для этого потребуется несколько раз нажать кнопку включения гаджета. Благодаря такой манипуляции вызывается служба экстренной помощи.

Как пишет издание «Политэксперт», все методы, которые перечислил независимый специалист, позволят получить спасателям необходимую информацию. Например, жизненно важными в данной ситуации являются данные о геолокации.