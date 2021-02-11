 

Эксперт рассказал россиянам о малоизвестной функции смартфонов

11.02.2021, 19:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По словам независимого эксперта Дмитрия Шалеева, многие россияне не знают о существовании определённой функции смартфонов. Специалист рынка мобильных технологий пояснил о том, как с любого телефона можно подать сигнал SOS.
О предложенных способах, как отметил Дмитрий Шалеев, знает меньше трети владельцев смартфонов. Сигнал SOS можно подать, продолжительно нажав на кнопку включения гаджета. Кроме этого, можно одновременно зажать клавиши, регулирующие громкость звука. Также сообщить о беде пользователь смартфона может, просто переведя его в «аварийный режим». Для этого потребуется несколько раз нажать кнопку включения гаджета. Благодаря такой манипуляции вызывается служба экстренной помощи.

Как пишет издание «Политэксперт», все методы, которые перечислил независимый специалист, позволят получить спасателям необходимую информацию. Например, жизненно важными в данной ситуации являются данные о геолокации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / За семь лет у чиновников в России изъяли имущество на 34,5 миллиарда рублей

22.11 / Мнение: Правила для М и Ж

09.11 / Белорусский политик: Лукашенко придется на весь мир признать шизофрению

17.12 / “Кадр декабря”: Фанатов восхитил снимок поцелуя Петрова и Милославской

30.12 / Председатель Ярославской облдумы погиб в ДТП под Тверью

17.10 / Исследователи разработали основанную на выдыхаемом воздухе тестовую систему на коронавирус

18.11 / Имплант Миллера

13.08 / BMW готовит к выпуску самый маленький электрический кроссовер X1

27.09 / Глава ДНР назвал события 2014 года «многонациональной весной»

15.11 / Китайские эксперты возмущены решением сменить систему защиты на «Арматах»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска