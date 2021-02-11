 

Мнение: Youtube удалил ролик МИД РФ о протестах в Европе

11.02.2021, 18:56, Разное
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Youtube удалил ролик МИД РФ о протестах в Европе

Видеохостинг YouTube удалил российский видеоролик о протестах в странах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Об этом заявил постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе онлайн-заседания постоянного совета организации.
«Мы не претендуем на такую популярность, но и наш видеоролик о протестах в регионе ОБСЕ, показанный в постоянном совете, был поспешно удалён YouTube», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что отправил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю видео о том, какие меры принимают власти на Западе и в России в ходе несанкционированных акций.
Также эти материалы были переданы главе МИД Швеции, действующему председателю ОБСЕ Анн Линде.

https://russian.rt.com/world/news/831357-youtube-video-obse – цинк

Это протесты, у кого надо протесты. И не надо тут сравнивать – в Европе протесты подавляются демократично и цивилизовано, а в России – авторитарно и варварски.

Надо понимать, это часть реакции на высылку западных дипломатов и истерику Борреля.

Источник: Colonel Cassad



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