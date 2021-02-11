 

В Одесской области подросток поставил на улице крест с распятым котом – полиция

11.02.2021, 18:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Жители одного из населенных пунктов Куяльницкой территориальной общины обратились в правоохранительные органы из-за креста с распятым котом, установленного посреди улицы. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Одесской области.

Мертвое животное было прибито гвоздями к самодельному деревянному кресту. 

Правоохранители заявили, что правонарушитель – 16-летний житель поселка Гонората, который уже попадал в поле зрения полиции из-за подобных правонарушений.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Подростку о подозрении пока не объявили, сообщил и.о. начальника Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Лукашенко заявил об изменении Конституции Беларуси через два года

25.08 / Эксперт оценил вероятность перехода власти в КНДР к сестре Ким Чен Ына

07.12 / Боня рассказала о попытках изнасиловать ее в детстве

05.10 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн человек

11.11 / Команда Байдена намерена добиваться передачи власти через суд

25.11 / Британский ученый пророчит 1000-летнюю жизнь кому-то из новорожденных

29.06 / Пекин введет визовые ограничения в отношении официальных лиц США

14.10 / Guardian – приехал в Перу с мечтой — руины Мачу-Пикчу открыли ради одного японского туриста

29.11 / Вулкан Левотоло в Индонезии выбросил огромный столб пепла

28.10 / Компания SpaceX публично тестирует бета-версию Starlink

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска