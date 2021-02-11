В Одесской области подросток поставил на улице крест с распятым котом – полиция

11.02.2021, 18:54, Новости дня

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Жители одного из населенных пунктов Куяльницкой территориальной общины обратились в правоохранительные органы из-за креста с распятым котом, установленного посреди улицы. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Одесской области.

Мертвое животное было прибито гвоздями к самодельному деревянному кресту.

Правоохранители заявили, что правонарушитель – 16-летний житель поселка Гонората, который уже попадал в поле зрения полиции из-за подобных правонарушений.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Подростку о подозрении пока не объявили, сообщил и.о. начальника Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

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