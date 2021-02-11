В восьми областях Украины ограничили движение грузовиков из-за непогоды – “Укравтодор”

11.02.2021, 18:54, Новости дня

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На некоторых дорогах в Житомирской, Ивано–Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Киевской и Полтавской областях ограничено движение крупногабаритного транспорта для обеспечения работы снегоуборочной техники. Об этом 11 февраля сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”).

В частности, в Житомирской области с 15.00 ввели ограничение на дорогах М–06 Киев – Чоп и М–07 Киев – Ковель – Ягодин.

В Ивано-Франковской области ограничения действуют на дорогах Н–09 Мукачево – Ивано–Франковск – Львов на участке Рогатин – граница Львовской области, говорится

В Закарпатской области в связи с мокрым снегом на перевальных участках дорог (Латырский, Абранский перевалы) с 6.15 ограничено движение на М–06 Киев – Чоп, км 702+000 – км 774+000.

В Тернопольской области ограничения на движение грузовиков действуют на:

М–09 Тернополь – Львов – Рава-Русская км 0+000 – км 40+338;

М–12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 78+252 – км 193+209;

М–19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, км 237+754 – км 446+641.

В Черкасской области – на М–05 Киев – Одесса, км 143+009 – км 237+089; Н–01 Киев – Знаменка, км 123+687– км 242+004; Н–08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 81+003 – км 168+695.

В Черниговской области с 10.00 введены ограничения для грузовиков в направлении Киева на участках дорог:

М–01 Киев – Чернигов – Новые Ярыловичи (от границы с Киевской областью до КПП “Новые Ярыловичи”);

Н–07 Киев – Сумы – Юнаковка (от границы с Сумской областью до границы с Киевской областью).

В Киевской области для фур закрыты следующие дороги:

М–01 Киев – Чернигов – Новые Ярыловичи,

М–03 Киев – Харьков – Довжанский,

М–05 Киев – Одесса, М–06 Киев – Чоп,

М–07 Киев – Ковель – Ягодин,

Н–01 Киев – Знаменка,

Н–08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь.

В Полтавской области закрыты для грузовиков:

М–03 Киев – Харьков – Довжанский (км 126+528 – км 336+657, км 340+698 – км 395+873);

Н–08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь (км 168+695 – км 246+144, км 160+710 – км 276+376).

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/3231852543581307

В Украине 12–14 февраля ожидают сложные погодные условия и морозы.12 февраля, в большинстве областей будет снег, метели, ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях сильный снег. Температура в течение суток -6…-13 °С, в Карпатах около -20 °С.

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