Мнение: О дорогах, которые мы выбираем

11.02.2021, 18:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Один раз, всего один раз он свернул не туда…

Что должен чувствовать молодой человек 32 лет, против своей стоя перед воротами пенитенциарного учреждения, где ему по приговору суда предстоит провести ближайшую пятилетку? Сожаление? Раскаяние? Тревогу? Страх?

Наш герой остро чувствовал… запахи. Точнее – то, как они меняются с каждым шагом, отделяющим волю от неволи. Вот ещё мгновение назад свежий, тёплый и чуть влажный мартовский воздух, чудом долетевший с улицы, кружил голову. Но вот уже его аромат растворяется в совсем другой атмосфере. Въедливый, мерзкий запах пота, гуталина, краски, хлорки и нечистот заполняет лёгкие. Дышать с каждой минутой становится тяжелее…

И это лишь первые шаги к несвободе. За ними следуют другие, когда теряется уже многое – почти всё.

– Имя, статья, срок, – резко звучит несколько механический голос надзирателя. Затем приходит время распрощаться с вещами. Скидываются ботинки, костюм, галстук, рубашка, бельё, часы. Звенит по полу мелочь, просыпавшаяся из карманов. Всё это описывается, упаковывается и увозится на склад. Быть может, вернут при освобождении. Через пять лет.

Далее – санобработка. Босиком по холодному полу – в душ под ледяную воду, пока всё тело не начинает бить крупной дрожью. Тупой машинкой выдирают волосы, избавляя от шевелюры. Дают полосатую робу, штаны, бельё, грубые ботинки. Полная смена образа и стиля всего-то за час. Первый час в неволе. А впереди их ещё 43 тысячи 800…

Наконец, с руками, сложенными за спиной, конвоируют по гулким коридорам мимо полутора тысяч камер с лязгающими стальными замками и из каждой слышен рев, угрозы и крики. Удушливая вонь снова обрушивается с сокрушительной силой — тяжёлое дыхание исправительной системы, аромат зла. Команда «Лицом к стене!» звучит, как удар хлыста. Щёлкают открывающиеся запоры, скрипят металлические петли. И вдруг, как спасение, откуда-то издалека раздаётся: «Стой! Этого – в лазарет».

Кто бы мог подумать, что полученное в далёкой юности образование фармацевта пригодится в таких необычных обстоятельствах…

Но больничка – тоже не сахар. Среди тысяч осужденных сотни больных туберкулёзом и множество страдающих другими видами заболеваний от гипертонии до хронических инфекций. Раньше наш герой и представить себе не мог как дёшево может цениться человеческая #жизнь. Здесь было принято смотреть на людей как на животных: врачи старались подлатать больных и избитых ровно настолько, чтобы те смогли продолжать выходить на работу. Безысходность переполняла это место, и некоторые не выдерживали.

Но были и те, кто не ломался. Один из них, знакомый по безнадежной попытке скрыться от правосудия, дал хороший совет: пиши! Пиши воспоминания о жизни. Очень помогает отвлечься.

И внезапно это стало путёвкой в жизнь. 14 рассказов уже скоро вылетели из стен исправительного учреждения, три из них были опубликованы. А затем, условно-досрочно, вышел на свободу и разом постаревший, набравшийся жизненной мудрости и… тысяч разных историй молодой человек.

Покидая стены своей тюрьмы, он в знак расставания с прошлым, сменил всё. Ему отдали коробку с вещами и пять долларов на билет до дома. Вдохнув полной грудью жаркий летний воздух, пропитанный запахом цветов, бывший заключённый №30664, а теперь уже известный писатель О.Генри зашагал в сторону железнодорожной станции…

Впереди его ждали почти четыре сотни рассказов, шумная слава, звание классика американской литературы и ранняя смерть.

Но…

Вряд ли бы он теперь согласился пройти иной путь.

Так что же такого есть внутри каждого, что заставляет выбирать именно эту дорогу?

—