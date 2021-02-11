Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке

11.02.2021, 18:38, Разное

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Специалисты сервиса по трудоустройству “Работа.ру” составили список самых высокооплачиваемых вакансий с дистанционным форматом работы. Среди лидеров оказались должности, на которых можно получать от 100 до 300 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг возглавила вакансия специалиста по тендерам в строительной компании, которая предусматривает зарплату в размере до 300 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте оказалась должность go-разработчика. Соискателю предлагают от 150 тысяч рублей в месяц. За ним следует детский психолог, которому готовы платить до 160 тысяч рублей, сообщает телеканал “360”.