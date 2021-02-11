Лукашенко прервал выступление из-за сильного кашля: Зараза опять ко мне пришла

11.02.2021, 18:38, Разное

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В четверг, 11 февраля, в Минске стартовало Всебелорусское народное собрание. Во время выступления перед делегатами Александр Лукашенко сильно закашлялся.

“Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день”, – пожаловался он присутствующим.

Участники форума поддержали его аплодисментами. После небольшой паузы глава страны продолжил говорить об экономике, передает Tut.by.

Летом прошлого года Александр Лукашенко переболел коронавирусной инфекцией. Политик рассказал, что перенес болезнь на ногах, без каких-либо клинических проявлений. “Мне удалось попасть в когорту бессимптомных”, – сообщил он.

Отметим, что изначально президент относился скептически к пандемии COVID-19 и не вводил жесткие ограничения весной. Александр Лукашенко советовал гражданам больше работать в поле. “Трактор вылечит всех!”, – заявил политик тогда.