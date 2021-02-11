Интерферон – для скорой помощи

11.02.2021, 18:36, Разное

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Оригинал публикации

Вера Петровна, Вы участвовали в исследовании, изучавшем профилактическую эффективность препаратов интерферона среди сотрудников неотложной медицинской помощи. Расскажите, пожалуйста, об этой работе.

Вера Вавилова: Исследование проводилось на базе Кемеровского государственного медицинского университета в июне 2020 года, когда усилия многих исследователей были сосредоточены на усилении защиты медицинского персонала, который работает в условиях повышенной инфекционной опасности, контактируя с больными COVID-19. Во время смены врачи и фельдшеры бригад скорой помощи испытывают колоссальную вирусную нагрузку. По данным последних зарубежных исследований, риск заразиться у них в 3,5 раза выше, чем в общей популяции, что совершенно закономерно: пациенты с подозрением на COVID-19, вызывающие скорую помощь, как правило, находятся в острой фазе заболевания и являются потенциальными выделителями вируса.

Эффективность каких препаратов Вы исследовали?

Вера Вавилова: Мы исследовали эффективность препарата интерферона альфа-2b, а именно ВИФЕРОН® в трех формах: гель, мазь и суппозитории. Почему? Во-первых, ВИФЕРОН® за 20 лет жизни на фармацевтическом рынке был хорошо изучен, и его эффективность подтверждена в целом ряде исследований. Во-вторых, этот препарат безопасен. В-третьих, достаточно высока надежность комбинированной схемы профилактики, которую мы использовали. Комбинация двух форм ВИФЕРОН® – системной и местной – уже давно апробирована и при- знана рабочей. Все это вселяло в нас уверенность, что мы действительно сможем защитить медицинских сотрудников от инфицирования SARS-CoV-2.

Фото: доктор м.н. Вера Вавилова

Какую профилактическую схему вы применяли?

Вера Вавилова: Помимо назальных форм ВИФЕРОН®, которые традиционно используются для профилактики респираторных инфекций, мы дополнительно назначали суппозитории. В условиях высокой вирусной нагрузки необходимо добиться оптимального терапевтического ответа, воздействуя на иммунитет одновременно и местно, и системно. Участники исследования перед началом рабочей смены получали ВИФЕРОН® Суппозитории в дозировке 1 млн МЕ. Полный профилактический курс составил 10 суппозиториев в течение месяца. Это просто, выполнимо и экономично. Кроме того, на протяжении 4 недель медицинские специалисты обрабатывали слизистую оболочку носа и поверхность небных миндалин с помощью мази или геля три раза в день. Такая комбинированная схема профилактики была очень удачна с психологической точки зрения, потому что, выходя на смену, люди чувствовали себя защищенным. Все это было очень кстати и вовремя.

На сколько вообще рассчитан интенсивный курс профилактики с помощью геля/мази и суппозиториев ВИФЕРОН®?

Вера Вавилова: Клинический опыт свидетельствует, что после месячного комбинированного курса эффект сохраняется еще на протяжении двух-трех месяцев: остаются высокими показатели иммунитета слизистых верхних дыхательных путей и системного иммунитета. По истечении этого времени в зависимости от эпидемио- логической ситуации решается вопрос о том, нужно ли повторять курс.

Какие параметры вы оценивали перед началом поддерживающей терапии препаратом ВИФЕРОН® у медработников, контактирующих с пациентами, больными COVID-19?

Вера Вавилова: Мы оценивали факторы местного иммунитета: лизоцим и IgA в назальном секрете, а также возраст, анамнез (наличие хронических забо-леваний). Хочу отметить, что в исследование не вошли медицинские сотрудники, которые уже перенесли COVID-19.

В исследовании принимали участие 150 врачей и фельдшеров СМП: 100 человек получали профилактический курс препаратами ВИФЕРОН®, 50 вошли в контрольную группу. В обеих группах женщин и мужчин было поровну, и средний возраст в группах также не различался. Обращает на себя внимание тот факт, что около 50% медицинских сотрудников в обеих группах были старше 50 лет. Кроме того, у половины участников исследования как в основной, так и в контрольной группах были хронические заболевания в анамнезе: преобладали носоглоточные инфекции, инфекции нижних дыхательных путей и сердечно-сосудистая патология.

Результаты уже опубликованы?

Сейчас материалы исследования готовятся к публикации, но уже можно уверенно говорить о том, что в основной группе участников,применявших сочетанную схему профилактики препаратами ВИФЕРОН® в течение месяца, не было зарегистрировано ни одного случая пневмонии ковидной этиологии, в то время как в контрольной группе было зафиксировано два случая пневмонии, ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, заболеваемость ОРВИ любой этиологии на фоне профилактического вмешательства интерферона-α-2b в основной группе была достоверно ниже, чем в контрольной. Пациенты, получавшие ВИФЕРОН®, имели и меньшее число эпизодов ОРВИ ковидной этиологии: был зафиксирован один случай COVID-19, причем в легкой форме. В то же время в контрольной группе было зарегистрировано семь случаев новой коронавирусной инфекции. Хочу подчеркнуть, что общая численность участников, не получавших ВИФЕРОН®, была в два раза ниже по сравнению с основной группой (50 и 100 человек соответственно).

Результаты исследования дают основание говорить, что препарат ВИФЕРОН® может служить средством выбора для профилактики ОРВИ, в том числе ковидной этиологии, у медицинских работников, контактирующих с па- циентами, больными CОVID-19.

Какие еще критерии помимо иммунологических и эпидемиологических оценивались в исследовании?

Вера Вавилова: Важно было понять психологическое состояние врачей и фельдшеров. С помощью специальных опросников мы оценивали динамику тревожности и депрессии у участников в начале и в конце исследования. Это очень актуальные показатели, потому что во время пандемии медики работают почти на пределе своих возможностей. Опросники показали, что врачи и фельдшеры СМП имели достоверно более высокие показатели тревоги и депрессии. По прошествии месяца мы увидели положительную динамику по этим параметрам в группе медицинских работников, которые получали ВИФЕРОН®. Эти данные подтверждают, что чувство защищенности, которую дает эффективная профилактика, снижает тревожность и уменьшает подавленное настроение.

Вера Петровна, как Вы можете оценить актуальность своего исследования спустя более чем полгода?

Ситуация в регионах по новой коронавирусной инфекции остается чрезвычайно напряженной. Это требует больших сил от медицинских работников. Требует и психического, и физического здоровья. И сейчас поддержка здоровья врачей, медсестер, фельдшеров очень важна и нужна. Я рада, что мы смогли внести свой вклад в изучение профилактики заражения опасной инфекцией сотрудников скорой медицинской помощи, которые несут службу на передовой борьбы с COVID-19 и нуждаются в эффективной мощной защите.

Оригинальная публикация: https://viferon.su/vestnikferona_sp_2020_2/

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