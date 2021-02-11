Ученые: Крошечные нейроны могут провоцировать депрессию

11.02.2021, 18:06, Разное

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Эксперты сообщили, что нейроны оказывают воздействие на появление депрессии у людей. Итоги исследования опубликовали в издании Molecular Psychiatry.

Исследователи заявляют, что нейроны, играющие важную роль для аппетита, ценны и в развитии депрессивного состояния, появляющегося после длительного стресса. В гипоталамусе размещены нейроны AgRP, которые нужны для энергетического гомеостаза.

Сейчас специалисты Медицинского колледжа Джорджии рассказали о свидетельствах того, что преобразования в функционировании нейронов возбуждает не временный стресс, как тяжелые экзамены в институте, а больше постоянный, который невозможно предсказать. Появляется он как в работе, так и в личной жизни. В итоге было выявлено, что нейроны AgRP способствуют возникновению депрессии.

Эксперты полагают, что пока рано рассуждать о том, начинается ли смещение активности нейронов, которое вызвано хроническим стрессом и имеет связь с депрессивным состоянием, именно с них. Ученые заявляют: нейроны – несомненно, основная часть процесса.

Источник: www.medikforum.ru