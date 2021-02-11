 

ВМС США хотят создать виртуальных помощников для поиска подлодок РФ и КНР

11.02.2021, 18:06, Разное
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Представители ВМС США намерены создать виртуальных помощников, которые будут напоминать Alexa от компании Amazon или Siri от корпорации Apple. Их действия предполагается направить на поиск подлодок, принадлежащих КНР и РФ.
Пентагон намерен использовать новейшие технологии, которые очень популярны среди пользователей смартфонами. ВМС США нуждаются в виртуальном помощнике, который будет способен снизить нагрузку операторов гидролокаторов. Они установлены на эсминцах и крейсерах и обрабатываются с помощью специально обученных сотрудников. Виртуальный помощник типа Siri или Alexa может взять эту функцию на себя. Предполагается, разработка сможет считывать полученные данные с датчиков, после чего – выдавать предупреждение о приближении подлодок потенциальных противников. Власти США надеются, что эффективность функционирования сонаров после этого увеличится на 25%.

Как пишет издание «Политэксперт», для ВМС США подлодки РФ являются одними из самых опасных противников, так как они прекрасно оснащены. На данный момент надводный флот американцев проигрывает субмаринам, поэтому Пентагон предпринимает усилия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.



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