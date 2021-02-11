Виталий Мутко: льготная ипотека должна быть продлена, но скорректирована для россиян

11.02.2021, 18:06, Разное

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Виталий Мутко предложил скорректировать действующую программу льготной ипотеки. Глава АО «Дом.рф», считает, что ставку следует сохранить, однако действие ее необходимо прекратить в регионах, где наблюдается слишком высокий рост цен.

Свое предложение финансист пояснил тем, что при увеличении стоимости жилья больше чем на 19%, полностью нивелируется ожидаемый эффект от такой антикризисной поддержки. Поэтому для продления ее действия в механизм требуется внести определенные изменения. Данная программа изначально задумывалась не столько как инструмент для поддержки застройщиков, сколько для помощи россиянам, доходы которых по понятным причинам упали после начала спровоцированного коронавирусом кризиса. Если кто-то перестает получать от инструмента свою выгоду, его требуется, либо корректировать, либо останавливать, либо переводить в меры соцподдержки, информирует rbc.ru

По словам Мутко, при росте ценников на 19% начинают выигрывать финансово-кредитные учреждения и застройщики, поэтому для продления программы ее приходится менять. Для начала требуется выбрать субъекты, где не наблюдается такого увеличения стоимости, но присутствует неудовлетворенный покупательский спрос. Если же в регионах с ростом цен остановить действие данного инструмента, застройщики примутся самостоятельно снижать цены.

Программа льготной ипотеки стартовала в мае 2020 года, однако в ноябре ее действие было продлено до июля 2021. Согласно ее условиям, государство субсидирует ставки по кредитам, превышающим 6,5% годовых на жилье в новостройках при условии уплаты первоначального взноса от 15%. После того, как программа вступила в силу, ипотечный рынок достиг рекордных показателей. Россияне взяли более 345 600 льготных ипотечных кредитов более чем на 1 триллион рублей.

Популярность программы привела к скачку цен на объекты недвижимости в некоторых регионах страны. Стоимость жилья на первичном рынке выросла на 10% за первые девять месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019.