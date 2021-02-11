“В этом нет никакого секрета”. Вирастюк рассказал, почему решил пойти в политику

11.02.2021, 18:00, Новости дня

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Украинский спортсмен и актер Василий Вирастюк главной своей целью в случае избрания в Верховную Раду назвал создание реабилитационных центров для ветеранов. Об этом он рассказал на брифинге 11 февраля, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Предложение баллотироваться, по словам спортсмена, он получил от президента Украины Владимира Зеленского.

“В этом нет никакого секрета, я вам могу четко сказать и не буду врать. Это было предложение от президента Украины. Я, разумеется, встретился. […] Я пришел, послушал. У нас был диалог. У меня были определенные пункты, я рассказал о своем видении проблемы. Увидел, что есть отклик, и пошел принимать решение”, – рассказал он.

Вирастюк уточнил, что встреча с Зеленским состоялась в течение последней недели.

Он сообщил, что в случае избрания в Раду хотел бы войти в парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта.

“Какой еще? Потому что [я] должен работать в профильном комитете, там где я разбираюсь”, – сказал Вирастюк.

Спортсмен также рассказал, что хочет вывести на государственный уровень вопрос реабилитации ветеранов.

“Вижу свою основную цель – создание реабилитационных центров для ветеранов. Этот [вопрос] был одним из моих пунктов во время разговора с президентом. Я почувствовал со стороны президента поддержку и желание работать в этом направлении. Именно поэтому я и стою сейчас перед вами”, – заявил Вирастюк.

Вирастюк является рекордсменом Книги рекордов Украины. В июне 2020 года спортсмен перенес операцию – ему провели протезирование шаровой опоры на правой ноге. 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.

Он будет баллотироваться в Верховную Раду от “Слуги народа” в 87-м одномандатном округе в Ивано-Франковской области.

На этом округе также будут баллотироваться от партии “Европейская солидарность” – волонтер Маруся Зверобой, “За майбутнє” – бывший директор курорта “Буковель” Александр Шевченко и представитель “Свободы” – бывший народный депутат, экс-заместитель председателя Рады Руслан Кошулинский.

ЦИК назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №87 на 28 марта 2021 года. Выборы назначены в связи с тем, что избранный в этом округе нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович подал заявление о сложении мандата. Он выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области. 17 ноября Верховная Рада проголосовала за постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Андрийовича.

В этот день довыборы в Раду будут проходить также в 50-м округе в Донецкой области.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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