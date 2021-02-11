 

Общественник о коррупции в окружении губернатора Коновалова: Люди уже не удивляются

11.02.2021, 17:44, Разное
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Козина обвиняют в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере заместителю руководителя департамента муниципального имущества Красноярска. Спецоперацию силовиков сопровождало подразделение ФСБ. В служебном кабинете чиновника и по месту его жительства прошли обыски.

Информация о задержании внештатного советника Коновалова получила большой общественный резонанс. Очередной коррупционный скандал в окружении главы Хакасии комментируют на федеральном и региональном уровнях.

Коррупционные истории продолжатся до тех пор, пока не буду приняты меры, комментирует член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. “Политическая интрига, которая есть на сегодняшний момент, порождает у окружения главы региона ощущение безнаказанности”, – считает он.

Любой коррупционный скандал с руководителем региона дискредитирует власть в целом, подчеркнул Кабанов. “Кого знает человек, особенно в глубинке? Президента и губернатора”, – отметил член совета.

Коррупционные скандалы в окружении Валентина Коновалова жители Хакасии уже воспринимают как закономерность, сказал в беседе с “Дни.ру” общественный деятель Александр Мяхар. “Во время избрательной кампании нынешнего губернатора было очевидно, что произойдет с республикой в дальнейшем. На агитацию ушло огромное количество средств: агитки были на частных домах, множество билбордов. Теперь деньги надо отрабатывать”, – подчеркнул общественник.

По его словам, с первых месяцев губернаторства Коновалова начали появляться сообщения о незаконных разработках, исследованиях по добыче золота, происходили странные дела с вырубкой леса. “Мы видели арест заместителя губернатора Сергея Новикова, который попался на взятке, чехарду увольнений министров, срыв нацпроектов”, – рассказал Мяхар.

Он отметил, что в прошлом году возбудили уголовные дела в связи с проблемами при строительстве школ и детских садов. “Недавно возбуждено уголовное дело по обеспечению жильем детей сирот”, – расскаpал общественник.

“Это уже не является неожиданностью, люди в республике начинают воспринимать это как закономерность. Это тенденция власти Коновалова. Мы можем только предполагать, какие еще появятся схемы и фигуранты. Но то, что они будут появляться дальше, сомнений не возникает”, – заключил Мяхар.



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