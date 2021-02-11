Ученые обнаружили рост женской смертности от болезней сердца

11.02.2021, 17:42, Разное

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В общенациональном исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Европейского общества кардиологов (ESC), ученые сравнили смертность от болезней сердца и рака среди американок в разные периоды времени. Они провели обширный анализ национальной базы данных свидетельств о смерти женщин в возрасте до 65 лет, а также эпидемиологических исследований за период с 1999 по 2018 год.

В течение 19-летнего периода коэффициенты смертности от рака и сердечных заболеваний с поправкой на возраст составляли 52,6 и 24,0 на 100 000 человек соответственно. Наиболее частой причиной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была ишемическая болезнь сердца (56%), ведущей причиной смертности от онкозаболеваний стал рак легких (23%).

Начиная с 1999 года показатели смертности снижались как от рака, так и от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако после 2010 года смертность от болезней сердца среди женщин начала неуклонно расти. В результате абсолютный разрыв в смертности между онкозаболеваниями и ССЗ сократился с 32,7 до 23,0 на 100 000 человек в год. Вопреки расхожему мнению о том, что большинство проблем с сердцем у женщин возникают с наступлением менопаузы, анализ показал, что минимум у трети пациенток они появились задолго до 65 лет.

Эта тревожная тенденция во многом связана с тем, что женщины часто уделяют больше внимания здоровью членов своей семьи, но не своему собственному, считает доктор Эрин Мичос (Erin Michos) из Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), ведущий автор исследования.

«Исследования молодых пациентов с сердечным приступом показывают, что по сравнению с мужчинами женщины были меньше информированы о риске сердечно-сосудистых заболеваний и реже получали необходимые лекарства», – сообщила Мичос.

Ранее врачи из Европейского общества кардиологов (ESC) опубликовали рекомендации по своевременной профилактике и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у женщин и призвали своих коллег внимательнее относиться к факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, таких как осложнения во время беременности и родов, аутоиммунные состояния и ранний климакс.

Хотя классический инфаркт миокарда у мужчин встречается в три раза чаще, чем у женщин, доля пациенток в группе риска значительно увеличивается после 65 лет, отметили эксперты. Кроме того, до 50% женщины старшего возраста страдают от повышенного артериального давления, которые врачи нередко списывают на возрастные гормональные факторы и стресс. При этом гипертония у женщин лечится значительно сложнее, чем у мужчин, и представляет угрозу развития опасных состояний, в том числе инсульта и сердечной недостаточности.