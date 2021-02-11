 

В России запретят ношение карманных фонариков (смартфоны тоже!)

11.02.2021, 17:31, Разное
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Госдума приняла закон, устанавливающий правила использования и регулирующий гражданский оборот компактных светоизлучающих устройств.

В соответствии с документом, все имеющиеся на руках у населения фонари и фонаросодержащие устройства должны быть в трёхдневный срок сданы в районные отделы лицензионно-разрешительной работы при МВД РФ для регистрации и лицензирования. Граждан, не сдавших указанные устройства, ждёт обыск, штраф до 100 000 рублей либо административный арест до 15 суток.

По мнению депутатов, закон улучшит экологическую ситуацию, предотвратит подачу световых сигналов спутникам НАТО, а также пополнит бюджет за счёт продажи лицензий населению.

– Правильный и своевременный закон! Натовцы не спят и ждут сигналов. Можно подумать, у нас уличные фонари не везде горят, – прокомментировал его принятие депутат Пётр Толстой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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