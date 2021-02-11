 

Хинштейн: Западные интернет-гиганты должны легализоваться в российском правовом поле

11.02.2021, 17:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Сейчас нам просто не к кому обращаться в случае возникновения спорных ситуаций. Например, когда возникает проблема распространения деструктивного контента в Сети»,
– сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя призыв Роскомнадзора законодательно обязать западные IT-компании открывать представительства в России.

«Российский рынок важен для международных интернет-игроков, потому что это огромная аудитория и существенная прибыль. По оценкам, на их долю может приходиться более 50% рынка digital-рекламы, общий объем которого в 2020 году составил в РФ 178 млрд рублей. Ситуация, когда мы не можем конструктивно взаимодействовать недопустима. Российское законодательство для интернет-индустрии более, чем либерально. Крупные игроки должны его исполнять в полной мере и быть легализованы в российском правовом поле», – сообщил Хинштейн.

Глава комитета Госдумы также добавил, что иностранные ресурсы претендуют на значимое место в российском информационном поле, а значит должны соблюдать все требования нашего законодательства. Обеспечить его выполнение без официальных российских представительств, наделенных всеми необходимыми полномочиями, крайне сложно, а скорее, как показала практика, невозможно.

«Присутствие на территории страны официальных представителей иностранных ИТ-компаний – важный момент в вопросе построения эффективного диалога», – подчеркнул глава комитета Госдумы. 

Напомним, замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ рассказал, что ведомство предложило законодательно обязать западные интернет-гиганты открывать полноценные представительства в стране.

Он отметил, что в РФ фактически нет никаких представительств иностранных площадок, которые бы отвечали на все запросы Роскомнадзора.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Крушение Ан-26 под Чугуевом. Руководство полетов отстранили на время следствия

02.09 / Журнал Charlie Hebdo перепечатает карикатуры на пророка Мухаммеда

30.07 / Пекин потребовал от США и Британии прекратить сознательную дискредитацию Китая

12.11 / Футболисты сборной РФ сыграли вничью с командой Молдавии

16.10 / “Молилась, чтобы не умереть”. Tarabarova рассказала, как рожала детей

06.01 / Аваков: Харьков всегда был ментовский город. Националисты тут править не будут

03.10 / Корреспондент – Канада выделит $3,3 млн на украинский оборонный сектор

06.12 / “Украинская армия будет знать о России больше, чем мы когда-либо”. Генерал США Ходжес выступил за усиление сотрудничества Украины и НАТО

06.07 / Владимирские власти разрешили открыть крупные торговые центры

17.09 / МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, граде и грозе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска