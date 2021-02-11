Хинштейн: Западные интернет-гиганты должны легализоваться в российском правовом поле

11.02.2021, 17:28, Новости дня

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«Сейчас нам просто не к кому обращаться в случае возникновения спорных ситуаций. Например, когда возникает проблема распространения деструктивного контента в Сети»,

– сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя призыв Роскомнадзора законодательно обязать западные IT-компании открывать представительства в России.

«Российский рынок важен для международных интернет-игроков, потому что это огромная аудитория и существенная прибыль. По оценкам, на их долю может приходиться более 50% рынка digital-рекламы, общий объем которого в 2020 году составил в РФ 178 млрд рублей. Ситуация, когда мы не можем конструктивно взаимодействовать недопустима. Российское законодательство для интернет-индустрии более, чем либерально. Крупные игроки должны его исполнять в полной мере и быть легализованы в российском правовом поле», – сообщил Хинштейн.

Глава комитета Госдумы также добавил, что иностранные ресурсы претендуют на значимое место в российском информационном поле, а значит должны соблюдать все требования нашего законодательства. Обеспечить его выполнение без официальных российских представительств, наделенных всеми необходимыми полномочиями, крайне сложно, а скорее, как показала практика, невозможно.

«Присутствие на территории страны официальных представителей иностранных ИТ-компаний – важный момент в вопросе построения эффективного диалога», – подчеркнул глава комитета Госдумы.

Напомним, замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ рассказал, что ведомство предложило законодательно обязать западные интернет-гиганты открывать полноценные представительства в стране.

Он отметил, что в РФ фактически нет никаких представительств иностранных площадок, которые бы отвечали на все запросы Роскомнадзора.