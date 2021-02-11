 

В Роспотребнадзоре призвали быть готовыми модифицировать вакцины от COVID из-за мутаций вируса

11.02.2021, 17:28, Новости дня
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Может возникнуть необходимость модифицировать вакцины от COVID-19 из-за мутаций вируса, к этому следует быть готовыми, сообщил эксперт Роспотребнадзора.

Информацию об этом передает  РИА «Новости».

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что изменение состава вакцины от коронавируса нужно проводить только после значимых мутаций.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре, профессор ДФУ вирусолог Михаил Щелканов заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» способна защитить граждан от «британского» штамма заболевания.



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