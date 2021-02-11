Германию предостерегли от попыток испортить отношения РФ и Белоруссии

11.02.2021, 17:28, Новости дня

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Министерство иностранных дел РФ предостерегает Германию от попыток внести раздор в отношения Москвы и Минска на фоне общения немецких властей с белорусской оппозицией, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы хотели бы просто предостеречь немецких контрагентов от попыток вмешательства и внесения раздора в союзнические российско-белорусские отношения как напрямую, так и чужими руками», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Накануне канцлер Ангела Меркель заявила, что власти ФРГ приняли план действий о предоставлении убежища и стипендий в поддержку оппозиции Белоруссии. Также власти Германии упростили правила получения виз для представителей оппозиции Белоруссии.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии. По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.