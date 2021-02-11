 

Германию предостерегли от попыток испортить отношения РФ и Белоруссии

11.02.2021, 17:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство иностранных дел РФ предостерегает Германию от попыток внести раздор в отношения Москвы и Минска на фоне общения немецких властей с белорусской оппозицией, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы хотели бы просто предостеречь немецких контрагентов от попыток вмешательства и внесения раздора в союзнические российско-белорусские отношения как напрямую, так и чужими руками», – цитирует РИА «Новости» Захарову. 

Накануне канцлер Ангела Меркель заявила, что власти ФРГ приняли план действий о предоставлении убежища и стипендий в поддержку оппозиции Белоруссии. Также власти Германии упростили правила получения виз для представителей оппозиции Белоруссии. 

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии. По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Трамп продолжил борьбу против китайских приложений

09.07 / Киев заявил о готовности к обмену пленными с ДНР и ЛНР

13.10 / Козельский полигон исключили из списка причин загрязнения воды на Камчатке

15.07 / Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу

28.08 / Израиль дважды за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа

29.08 / Редкое единение — республиканцы и демократы сплотились, чтобы осудить Россию за инцидент в Сирии

19.01 / ФСБ изъяла у жителя Архангельска 30 самодельных взрывных устройств

13.08 / Польша призвала НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

15.07 / Вакцина БЦЖ снижает смертность от коронавируса – исследование

21.10 / Совфед одобрил продление начисления выплат на детей до марта 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска