Режим не пилит суд, на котором сидит

11.02.2021, 17:16, Разное

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Представления Путина и активной части общества о судебной системе все сильнее противоречат друг другу.

9 февраля президент Путин выступил перед участниками совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Такие совещания проводятся ежегодно, и президент не всякий раз находит время для участия в них, но сейчас решил сказать судьям слова благодарности — пусть «дистанционно».

Андрей Колесников, ветеран президентского пула, знающий свой «объект» с 2000 года, опубликовал в «Коммерсанте» интересное наблюдение (монитор дает крупный план): Путин читал свое обращение с листков, исписанных с двух сторон его почерком — значит, не доверяя помощникам, он готовился к выступлению лично.

Но если мы сравним более краткое выступление Путина с последовавшим за ним пространным докладом председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, то убедимся, что по содержанию это одно и то же. Гигантский массив ни о чем не говорящей статистики рассмотренных дел, «социальная направленность правосудия», «дальнейшее развитие принципа независимости судей» и даже «прозрачность их назначения» (?!). «За гласность и открытость вам особое спасибо», — говорит Путин, — и это несмотря на эпидемию (про нее — настойчиво и раз пять).

Значит, где-то «дистанционно» сидит главный в стране и крайне перегруженный госслужащий и вдумчиво переливает из пустого в порожнее, переписывая то, что Лебедев повторяет на своем посту уже 32 года. Время от времени меняются лишь цифры и цвет его волос (и это тоже заметил ехидный Колесников), но не содержание и тон выступлений.

Неравенства сторон в судебной системе нет. Все по закону, избирательности в его применении тоже нет. Все доказательства беспристрастно взвешиваются, а все, кто сидит, наказаны правильно и за дело. Судьи независимы, их решения понятны, и всем, кто хочет на это полюбоваться, предоставляется полный доступ.

А если проблема президентом не названа, то ее и не существует — ведь он же и назначает на все судейские должности.

В самом ли деле Путин не знает о растущем недоверии к суду? В одном месте он проговаривается: «Конечно, знаю эту мысль, что никогда сама себя система не может реформировать. Но я никогда не соглашался со скептиками…». То есть что-то такое он слышал — возможно, на своей последней встрече с СПЧ или из рассказа Пескова о петиции против беззакония и судебного произвола, которая набрала на сайте «Новой» и change.org пока под 20 тысяч подписей (но каких!). Однако «скептикам» нет места в картине мира главы государства, а значит, и в самом государстве они тоже лишние.

В механизме репрессий, на которые сделал однозначную ставку Кремль в ответ на очередной всплеск общественного недовольства, суды играют вроде бы чисто техническую роль. Инициатива закручивания гаек принадлежит не им, они «винтики», а незыблемость системы в целом и ее главы — Вячеслава Лебедева — именно на отсутствии инициативы и держится. Но это их, судей, имена в первую очередь останутся в архивах. Им сейчас тревожно, надо их похвалить. Например, за работу в условиях эпидемии, приравняв чуть ли не к врачам как «подвижников». Но и это звучит как издевательство — спросите тех, кого под предлогом карантина не пускают в суды, потому что судьям так удобнее.

Сигнал считывается легко:

ничего менять не надо, если вы, судьи, прикроете «силовиков», то президент, а вернее те, кто от его имени ведает вашими назначениями и увольнениями, прикроют вас.

Но именно сейчас только по административным делам отсиживают «сутки» в неприспособленных условиях сотни и тысячи молодых людей, впервые в жизни столкнувшихся с судебной системой. У них есть мамы и папы, и миллионы друзей и знакомых, кого, кстати, и не пустили в суды их поддержать. А у этих жителей к судьям появились вопросы.

Президент в выступлении, которое транслируется федеральными каналами, отвечает только на вопрос судей: пора ли им беспокоиться. Он не отвечает на вопросы тех, кто предстал и еще может предстать перед «судом». В этом амплуа он оказывается президентом судей и стоящих за ними «силовиков», а не жителей страны.

Леонид Никитинский

обозреватель, член СПЧ

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