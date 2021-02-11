Раскрыто влияние энергетических напитков на здоровье

11.02.2021, 17:12, Разное

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Ученые из Техасского университета рассказали, как употребление энергетических напитков отражается на здоровье. По их словам, оказывается неблагоприятное воздействие на мышечные клетки сердца.

В рамках исследования научные сотрудники наблюдали, как сердечные клетки, выращенные в лабораторных условиях, подвергаются влиянию ряда энергетических напитков. Специалисты анализировали частоту сердечных сокращений, которая оказалась повышена, и иные параметры, воздействующие на нормальное функционирование органа.

Потребление таких напитков провоцирует кардиомиопатию – заболевание сердечной мышцы. При нем затрудняется перекачивание крови сердцем, возникает повышенное кровяное давление.

Ученые провели анализ 17 широко известных брендов энергетических напитков. Каждым из них они обрабатывали сердечные клетки для получения реакции. Чтобы сделать более подробные выводы, нужно дополнительно исследовать определенные ингредиенты.

Источник: www.medikforum.ru