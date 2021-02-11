Ученые рассказали о диете, помогающей сохранить остроту ума в старости

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11.02.2021, 17:12, Разное
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Ученые из Эдинбургского университета сообщили, что люди, которые соблюдают средиземноморскую диету, с большой вероятностью могут дольше сохранить остроту ума. Такое питание предполагает низкое содержание мяса в рационе.
В процессе исследования специалисты установили, что средиземноморская диета помогает сохранить интеллект у людей старшего возраста. Если они употребляли много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобов, оливкового масла, то их когнитивные функции оказались более выраженными, чем у людей того же возраста, которые предпочитали другое питание.

В исследовании участвовали 500 пенсионеров Шотландии, рассказавшие о своих пищевых привычках. С помощью тестов на мышление и память специалисты проверяли силу интеллекта участников. Если их рацион был близок к средиземноморской диете, что особенно касается листовых овощей и красного мяса, то результаты были самыми лучшими. Но взаимосвязи между диетой человека и физическими показателями мозга – вроде большого объема серого вещества – обнаружено не было.

Ученые считают, что такой рацион оказывает влияние на особые зоны мозга, которые не видно на МРТ-сканировании всего органа. Данный опыт был первым, где нейросканирование мозга применили, чтобы оценить влияние на него питания человека.

Источник: incrussia.ru



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