 

Дочь Любови Успенской рассказала об обиде на мать

11.02.2021, 17:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Дочь популярной исполнительцы песен в стиле шансон Любови Успенской Татьяна Плаксина подробно пояснила об обиде на свою знаменитую мать. Она считала, что для артистки сцена является более важной, нежели семья.
В свое время Татьяна Плаксина обвиняла мать в плохом отношении к себе. По ее словам, Любовь Успенская даже принудительно отправляла дочь на лечение в психбольницу. Сейчас она нисколько не обижается на артистку. О своих отношениях с матерью Плаксина пояснила в эфире передачи «Док-ток». В съемке программы она приняла участие по видеосвязи, поскольку находится в США.

Сейчас Татьяна Плаксина общается со звездной матерью. Она понимает, что Любовь Успенская является важным для нее человеком. Ранее у наследницы присутствовала обида на родительницу за то, что та постоянно находилась на работе. По-настоящему счастливой Плаксина себя чувствовала только в школьном возрасте.

В детстве дочери Успенской не были нужны какие-то особенные материальные блага. Ей просто хотелось проводить больше времени с мамой, но та постоянно находилась на работе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Ришельё против мушкетёров

04.08 / Мнение: Секретное совещание Медведева

04.10 / Квартира Кудрявцевой удивила поклонников «дворцовыми» интерьерами

23.12 / Россия рассматривает возможность запретить ввоз комплектующих для железных дорог из Украины

29.12 / Лохматый знак

12.11 / Мнение: На эмоциях

19.08 / Тихановская обратилась к Евросоюзу: Поддержите пробуждение Белоруссии

03.09 / Мнение: Случай России и Белоруссии: подрыв стабильности в мире

02.12 / Мнение: Обкатка “Терминаторов”

14.01 / В США подросток раскопал свыше 200 могил за год, чтобы превратить их обитателей в зомби

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска