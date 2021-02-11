Дочь Любови Успенской рассказала об обиде на мать

11.02.2021, 17:12, Разное

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Дочь популярной исполнительцы песен в стиле шансон Любови Успенской Татьяна Плаксина подробно пояснила об обиде на свою знаменитую мать. Она считала, что для артистки сцена является более важной, нежели семья.

В свое время Татьяна Плаксина обвиняла мать в плохом отношении к себе. По ее словам, Любовь Успенская даже принудительно отправляла дочь на лечение в психбольницу. Сейчас она нисколько не обижается на артистку. О своих отношениях с матерью Плаксина пояснила в эфире передачи «Док-ток». В съемке программы она приняла участие по видеосвязи, поскольку находится в США.

Сейчас Татьяна Плаксина общается со звездной матерью. Она понимает, что Любовь Успенская является важным для нее человеком. Ранее у наследницы присутствовала обида на родительницу за то, что та постоянно находилась на работе. По-настоящему счастливой Плаксина себя чувствовала только в школьном возрасте.

В детстве дочери Успенской не были нужны какие-то особенные материальные блага. Ей просто хотелось проводить больше времени с мамой, но та постоянно находилась на работе.