 

“Не ожидала”. Камалия отреагировала на слова Поляковой, назвавшей ее в эфире шоу “Маска” “здоровой и сисястой”

11.02.2021, 17:06, Новости дня
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Украинская певица Камалия в официальном комментарии, полученным изданием “ГОРДОН”, заявила, что не ожидала услышать от коллеги Оли Поляковой, назвавшей ее во втором эфире шоу “Маска” на канале “Украина” “здоровой и сисястой”, эти слова.

“Для меня самое важное, какой видит меня мой любимый муж и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное, я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься булингом”, – заявила Камалия.

Шоу “Маска” является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала.

Участниками проекта стали украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам. Ими, кроме Поляковой, стали певица Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Певец Олег Винник присоединился к судьям после первого эпизода, появившись сперва в образе Буйвола. Премьера шоу состоялась 16 января. 

В эфире второго эпизода 31 января Полякова, отгадывая  кто из известных людей скрывается под костюмом Павы, заявила, что там не Камалия, назвав при этом артистку “здоровой и сисястой”. 

7 февраля Полякова, пытаясь отгадать, кто скрывается за образом участницы в костюме Розы, назвала певицу Тину Кароль, овдовевшую в 2013 году, “плакальщицей на похоронах”, но после выхода программы публично извинилась перед коллегой.

9 февраля телеканал “Украина” назвал комментарий Поляковой в адрес Тины Кароль “досадным недоразумением”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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