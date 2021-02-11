 

“Слуга народа” определилась с кандидатами на довыборы в Раду

11.02.2021, 17:06, Новости дня
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Партия “Слуга народа” на съезде 11 февраля решила выдвигать украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка и главу Покровской районной государственной администрации Донецкой области Андрея Бондаренко кандидатами на довыборы в Верховную Раду. 

Об этом глава партии, зампредседателя фракции “Слуга народа” в парламенте Александр Корниенко рассказал на брифинге, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Решением съезда мы выдвинули Василия Ярославовича и Андрея Александровича в этих округах”, – сказал Корниенко. 

Вирастюк будет баллотироваться в 87-м одномандатном округе (Ивано-Франковская область), Бондаренко – в 50-м (Донецкая область). 

На округе №87 также будут баллотироваться от партии “Европейская солидарность” – волонтер Маруся Зверобой, За майбутнє” – бывший директор курорта “Буковель” Александр Шевченко и представитель “Свободы” – бывший народный депутат, экс-заместитель председателя Рады Руслан Кошулинский.

Центризбирком Украины назначил промежуточные выборы в Верховную Раду на округах №50 и №87 на 28 марта. Выборы назначили в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович сложили мандаты. Андрийович выиграл мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мера Покровска Донецкой области. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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