В “Харьковоблэнерго” проходят обыски – полиция

11.02.2021, 17:06, Новости дня

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11 февраля правоохранители проводят следственные действия в помещениях АО “Харьковоблэнерго”, а также у ряда юридических лиц частного права и по местам проживания отдельных сотрудников общества. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Обыски проводятся на основании постановлений следственного судьи в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами предприятия и завладения средствами АО, отметили в полиции.

В пресс-службе “Харьковоблэнерго” подтвердили проведение следственных действий, пишет Depo.Харьков.

“Предприятие работает в штатном режиме. По поводу действий правоохранительных органов комментарий предоставим позже”, – сказала пресс-секретарь АО “Харьковоблэнерго” Марина Шевченко.

По информации Depo.Харьков, обыски проводятся в двух помещениях: на улице Плехановской, 149 и на улице Плехановской, 126-А.

Досудебное расследование открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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