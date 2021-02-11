 

Лукашенко отреагировал на обвинения в фальсификации выборов

11.02.2021, 16:50, Разное
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Президент допустил, что несколько белорусских губернаторов могли нарисовать ему один или два процента на выборах. Но это не должно было повлиять на результаты. “Нельзя нарисовать себе 80%”, – отметил Александр Лукашенко.

Глава республики рассказал, что в среднем по опросам его поддерживают 74% граждан, а по анкетам – 68%. “Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство!”, – сказал Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания.

Отметим, что эти результаты не совпадают с данными опроса, проведенного Королевским институтом международных отношений Chatham House. Согласно ему, действующего президента поддерживают только 24% граждан.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Действующий глава страны набрал около 80% голосов. С результатами не согласилась оппозиция. Сотни человек вышли на улицы с требованием провести повторное голосование.

В поддержку протестующих высказались европейские лидеры. Они ввели санкции в отношении высших чинов республики и потребовали, чтобы Александр Лукашенко сел за стол переговоров с оппозицией.

Глава страны в свою очередь обвинил Запад в разжигании обстановки в республике. По словам Александра Лукашенко, США и Европа хотят использовать Белоруссию как трамплин для атаки на Россию.



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