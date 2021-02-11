«Двойная маскировка» и прилегание. Как усилить защиту, которую дает маска

11.02.2021, 16:48, Разное

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Маска должна плотно сидеть

В обновлении рекомендаций CDC делают акцент на том, что для максимальной защиты маска должна сидеть на лице максимально плотно. В местах неплотного прилегания воздух вместе с содержащими вирус каплями может просачиваться как внутрь, так и наружу. Второй фактор, который может увеличить защищенность – увеличение количества «масочных слоев».

Чтобы маска хорошо сидела, в CDC предлагают:

выбирать маски с проволочным фиксатором для носа;

делать узелки на лямках медицинских масок (видеоинструкция);

использовать фиксаторы или держатели, которые обеспечивают плотное прилегание маски.

Увеличение количества слоев маски:

В самодельных тканевых масках можно увеличить количество слоев. Важно, чтобы через них нормально проходил воздух.

Поверх медицинской маски можно носить тканевую маску.

Поверх маски можно натягивать слой синтетической тянущейся материи.

CDC не рекомендуют носить две медицинских маски: их конструкция не предназначена для этого. Респираторы N95 следует носить только отдельно.

Что утверждает наука об оптимизации ношения масок

CDC провели ряд лабораторных экспериментов с использованием искусственных голов, чтобы определить, как помогают сдерживать инфекцию улучшение прилегания маски и увеличение количества слоев.

Исследование показало, что медицинская маска, надетая обычным образом, при симуляции кашля задерживала 42% частиц, тканевая трехслойная маска – 44,3%. Комбинация медицинской и тканевой маски блокировала 92,5% частиц (в исследовании использовались частицы хлорида калия диаметром до 7 микрон).

Кому, как и когда следует носить маски

Ношение масок – эффективный способ профилактики COVID-19. Но они могут снизить риск заражения коронавирусом только при правильном использовании и соблюдении других правил предотвращения этой инфекции.

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Во второй части исследования ученые из CDC проверили, как передаются потенциально заразные капли от инфицированного человека в маске человеку без маски на расстоянии 180 сантиметров в комнате без вентиляции. Если источник инфекции носил две маски (тканевую поверх медицинской) или медицинскую маску с завязанными на лямках узелками, то количество зараженных капель, которые получал от него человек без маски, сокращалось на 82,2% или 62,9% соответственно.

В CDC считают, что даже если уровень охвата вакцинацией в стране будет высок, от ношения масок отказываться не следует. Появление новых вариантов вируса увеличивает риск повторного заражения. Кроме того, не для всех вакцин есть информация, как эффективно они предупреждают бессимптомную инфекцию.