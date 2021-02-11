 

В РФ попросили запретить слова «толерантность» и «гендер»

11.02.2021, 16:34, Новости дня
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Общественная организация попросила правительство РФ запретить употребление терминов «толерантность» и «гендер» в учебной литературе и официальных документах органов власти. В связи с этим Минпросвещения обратилось в Российскую академию образования (РАО) за научным обоснованием смысловых значений этих слов.

В письме за подписью заместителя главы ведомства Дениса Грибова общественная организация, от которой поступила инициатива, не называется, передает ТАСС.

«Минпросвещения РФ просит представить научное обоснование смысловых значений слов «толерантность» и «гендер», используемых в образовательном процессе и в официальной терминологии, для использования при подготовке ответа заявителю», – сказано в документе.



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