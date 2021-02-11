 

Под Дзержинском заметили стаю голубых собак

11.02.2021, 16:34, Новости дня
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В Нижегородской области местные жители заметили стаю собак, окрашенных в голубой цвет, пользователи опубликовали фотографии стай животных, бегающих в промышленной зоне рядом с городом Дзержинск.

«Такие собаки были замечены сегодня на территории дзержинского завода «Оргстекло», – сообщил очевидец Алексей Ганин в группе «Подслушано Дзержинск» во «ВКонтакте».

На снимках зафиксированы минимум семь животных одновременно, их шерсть окрашена в голубой цвет.

В 2019 году в Тверской области местные жители также наблюдали стаи окрашенных в голубой цвет собак. Издание Tvergrad сообщало, что животных, по всей видимости, красили намеренно. Было найдено заброшенное строение со следами синей краски, возле него остались следы от обуви и синие салфетки.

Позднее одна из покрашенных в синий цвет собак погибла, попав под колеса автомобиля. Очевидцы сообщали, что животное было дезориентировано из-за издевательств.

Во времена Советского Союза Дзержинск был одним из центров химической промышленности, экологическая обстановка вокруг него была неблагоприятной. В эпоху дефицита 1990-х жители города, работавшие на химзаводах, использовали некоторые красящие порошки для изготовления самодельной декоративной косметики. На данный момент часть предприятий химической промышленности закрыта.



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