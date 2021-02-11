На Украине назвали Навального своим союзником

11.02.2021, 16:34, Новости дня

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Российский блогер Алексей Навальный является союзником Украины, потому что борется с режимом президента Владимира Путина, сообщил бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.

По его словам, Навального нельзя назвать «большим другом» Украины. «Но он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина», – добавил политик, передает «Московский комсомолец».

Турчинов отметил, что ослабление или даже «свержение» режима в РФ – в интересах Украины. Он заявил, что придерживается принципа «враг моего врага – наш союзник». «Россия – это колосс на глиняных ногах», – добавил Турчинов.

Также экс-глава СНБО похвалил президента Украины Владимира Зеленского за закрытие оппозиционных каналов, и назвал данный шаг единственным его достижением. При этом другие каналы не удастся запретить, поскольку, к примеру, «5 канал» принадлежит Петру Порошенко, а «Прямой» проводит дружественную властям информационную политику.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал другом российского блогера Алексея Навального, поскольку тот «является врагом» президента РФ Владимира Путина. При этом Кулеба призвал украинцев «не очаровываться» Навальным.