Скандалы: «Пришлось ободрать до бетона»

11.02.2021, 16:32, Разное

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Рабочие рассказали Би-би-си о плесени во «дворце» в Геленджике

Здание, которое оппозиционер Алексей Навальный назвал «дворцом» президента России Владимира Путина, было поражено плесенью полностью, включая комнаты и подвальные помещения. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали двое работников, которые были заняты на объекте. «Да самая обычная плесень. Где-то она зеленая, где-то прямо уже черная была. Но ее было на самом деле очень много. Она поразила практически весь дом. Больше всего — стены и потолки», — отметил работник, приехавший во «дворец» осенью 2018 года на демонтажные работы. По его словам, масштаб демонтажных работ «поражает»: «Грубо говоря, весь дом ободрали до бетона». О том, что здание стали полностью перестраивать из-за плесени, в расследовании заявлял и Навальный.

Плесень обнаружили случайно, когда кусок штукатурки чуть не упал на уборщицу на цокольном этаже в зоне бассейна, рассказал Би-би-си бывший сотрудник компании-подрядчика со слов коллег. «Созвали комитет, решили, что дом вообще непригоден», — отметил он. По словам другого работника, плесень нашли во время «косметического ремонта». «Видимо, они вскрыли какую-то часть, чтобы отремонтировать, и увидели, что за фальшстеной все полностью поражено грибком», — сказал он.

В расследовании Навальный утверждал, что «дворец» был спроектирован с ошибками — в нем якобы не работала вентиляция, тек потолок и была высокая влажность. Собеседники Би-би-си назвали разные версии появления грибка. Один из работников заявил, что плесень, видимо, возникла из-за отсутствия вентиляции. Он предположил, что «что-то напортачили при строительстве». Еще два работника считают так же, отмечает Би-би-си.

«Если есть море — есть влага. Если есть влага, но нет хорошей вентиляции, кондиционирования, если окна не открывают [так могло произойти], но я не знаю, как на самом деле», — сказал Би-би-си архитектор здания итальянец Ланфранко Чирилло. Он добавил, что не был на объекте с 2014 года.

Путин ранее заявил, что ничего из указанного в расследовании ему или его близким не принадлежит. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «дворец» на Черном море «прямо или опосредованно» принадлежит «одному или нескольким» предпринимателям». Затем бенефициаром «дворца» себя назвал миллиардер Аркадий Ротенберг F 36. Он сказал, что планирует открыть там апарт-отель. Ротенберг отмечал, что «дворец» был построен с ошибками. «Есть очень много сложностей, которые достались и по наследству. Там неправильно было изначально много чего сделано. Пришлось сейчас переделывать», — говорил он.

В рабочей документации проекта говорилось, что в здании будет расположен пансионат, рассказал Русской службе Би-би-си один из работников. «Но, конечно, не было никаких разговоров, что это апарт-отель или гостиница— это было бы смешно. Все, кто там работали, прекрасно понимали, куда они устраиваются», — сказал он. Другой работник отметил, что за время работы ни разу не слышал имя Ротенберга.

Александр Пятин