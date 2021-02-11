Учителя из Ставрополя уволили за несоответствие зарплаты майским указам Президента

11.02.2021, 16:21, Разное

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Ставропольская городская прокуратура закончила плановую проверку исполнения майских указов Президента России от 7 мая 2012 года.

По итогам проверки более восьмисот учителей получили дисциплинарные взыскания, а один учитель уволен.

52-летний преподаватель Основ безопасности жизнедеятельности Сергей Иванович С. работает в школе 30 лет. У него две учительских ставки (36 учебных часов в неделю), кроме того, он ведёт патриотический кружок для старшеклассников. Несмотря на это, его зарплата не дотягивает и до двадцати тысяч рублей. Согласно же майским указам он должен зарабатывать не менее средней зарплаты по региону, на Ставрополье это 31500 рублей.

Схожие нарушения обнаружены в работе ещё 813 учителей города. В среднем они зарабатывают на 16 352 рубля меньше, чем их обязывают президентские указы. Прокуратура вынесла городскому отделу народного образования представление о наказании педагогов, они получат выговоры. Сергея Ивановича же уволили, поскольку ранее его дважды наказывали за заработок, не соответствующий нормативу.

Прокуратура Ставрополя намерена и дальше строго контролировать исполнение распоряжений Президента. В середине февраля начнётся проверка лечебных учреждений города. Врачам, зарабатывающим менее 200 процентов средней зарплаты по региону, придётся ответить не только перед администрацией учреждений, но и перед мировым судьёй.

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