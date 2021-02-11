 

Врач Парфенов назвал редкий симптом коронавируса

11.02.2021, 16:18, Разное
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Врач Владимир Парфенов в ходе интервью назвал редкий симптом коронавируса. По его словам, при COVID-19 могут появляться приступы икоты.
При длительной икоте нужно порой обращаться не только в больницу, но и вызывать скорую помощь. Статистические данные говорят о том, что в 55 случаях из 100 тысяч пациенты приходят на консультацию к специалисту. В основном икота появляется из-за поражения нервной системы или ЖКТ. Медикам известны случаи, когда данный симптом возникал при коронавирусе.

При COVID-19 икота не становится какой-то особенной. Всего в науке выделяют более 100 причин данного состояния. К икоте нередко приводят травмы или же новообразования в головном мозге, инсульты, поражения нервной системы. Иногда ее причиной служат эмоциональные расстройства.

Источник: www.mskagency.ru



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