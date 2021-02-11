 

Частый прием обезболивающих может привести к постоянным головным болям

11.02.2021, 16:18, Разное
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Медики из Германии установили, что частый прием обезболивающих может приводить к головным болям. Таким образом, создается замкнутый круг, и не исключено развитие других проблем со здоровьем.

Обезболивающие средства не рекомендуется принимать более десяти дней в одном месяце. Если нарушить данное правило, то появятся головные боли. Недомогания зачастую дают о себе знать утром, но они могут появляться в течение дня и становиться сильнее при физических нагрузках. Регулярный прием болеутоляющих также приводит к поражению почек.

От головной боли можно использовать народные средства. Убрать дискомфортные ощущения помогает нанесение масла перечной мяты на виски и шею. Также рекомендуется пить кофе с лимоном.



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