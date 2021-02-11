Лопырева показала упругую грудь за завтраком на Мальдивах

11.02.2021, 16:18, Разное

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Модель и ведущая Виктория Лопырева показала упругую грудь за завтраком на Мальдивах. Утренний прием пищи блондинка решила устроить в бассейне, сопроводив его бокалом шампанского.

Виктория Лопырева надела эффектный купальник без пуш-апа, поклонники назвали получившийся снимок очень сексуальным. Модель рада, что не прикована к одному месту проживания. Она часто путешествует, отдыхая в ОАЭ, Турции, Мальдивах. Все поездки сопровождаются яркими фотографиями, которые Лопырева публикует в социальных сетях.

На этот раз светская львица решила показать свой роскошный завтрак. Утром она предпочла есть свежие тропические фрукты. Внимание пользователей привлекла ее упругая грудь и загорелая кожа. Некоторые фолловеры назвали фотографию «честной», поскольку Лопырева показала настоящую форму бюста.

В описании к публикации блондинка пояснила о том, как выбирала отель на Мальдивах. Для нее был важен комфортный трансфер на лодке от аэропорта. Также Лопырева интересовалась вопросом качественной еды, поскольку найти хороший ресторан на островах довольно сложно. Еще одним критерием выбора стали просторные виллы, немаловажное значение имеет наличие спа и хорошего сервиса. На этот раз ведущая обращала внимание на протяженность острова, чтобы присутствовала возможность прогулок пешком, бега и езды на велосипеде.