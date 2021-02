Премьер-министр Польши назвал “Северный поток – 2” антиевропейским проектом

11.02.2021, 16:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство газопровода “Северный поток – 2” увеличивается зависимость Европейского Союза от России, подрывает экономику и безопасность Европы. Об этом он написал 11 февраля в Twitter.

“Хоть я и согласен с президентом Германии [Франком-Вальтером Штайнмайером], что послевоенные долги не выплачены, “Северный поток – 2 ” – это не компенсация. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который вскоре может послужить агрессивной политике России… Это пора это прекратить”, – отметил Моравецкий.

While I agree with * President that post-war debts were not paid, #NordStream2 is not a compensation. It’s a move behind Europe’s back, anti-EU project that may soon serve Russia’s aggressive policies. It increases * dependency, undermines economy & safety. It’s time to stop it.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 11, 2021

Высказываясь в пользу завершения строительства газопровода, Штайнмайер заявил, что “в последние годы отношения в сфере энергетики стали чуть ли не последним мостом между Россией и Европой”. Он отметил “очень богатую событиями” историю отношений ФРГ и РФ и напомнил о Второй мировой войне, жертвами которой стали “более 20 млн человек в бывшем Советском Союзе”.

“Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст”, – отметил Штайнмайер.

Проект “Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока – 2”, однако на тот момент американский президент Дональд Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США “легко отклонили вето” Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток – 2”. В частности, санкции коснулись российского судна “Фортуна” и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта “Северный поток – 2”.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик “Фортуна” возобновило строительство “Северного потока – 2” в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден считает газопровод “Северный поток – 2” “плохой сделкой для Европы”.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что Байден может снять санкции против “Северного потока – 2”, если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству “Северного потока – 2” не только санкциями.

—