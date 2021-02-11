 

“Некрасиво получилось”. Аваков недоволен, что зарплаты в полиции в три раза ниже, чем в новосозданном Бюро экономической безопасности

11.02.2021, 16:12, Новости дня
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не согласен с тем, что зарплаты в его ведомстве в три раза ниже, чем у сотрудников новосозданного Бюро экономической безопасности. Об этом он заявил во время расширенной коллегии МВД 11 февраля, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Мы рады, и мы последовательно выступали за создание Бюро экономической безопасности, но как-то некрасиво получилось, что законодатель предусмотрел заработную плату для этих сотрудников в три раза больше, чем у пограничников и полицейских. Прошу вас с этим поработать”, – обратился Аваков к главе комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денису Монастырскому.

Глава МВД выразил обеспокоенность тем, что в связи с такой ситуацией “кто-то будет работать, а кто-то будет получать зарплату”.

Монастырский согласился, что вопрос “очень острый”. “Я думаю, мы вместе над этим поработаем”, – сказал он.

В конце 2020 года Аваков также обращался к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о предоставлении дополнительных 126,3 млн грн из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на доплаты работникам структур его ведомства. До этого он уже дважды обращался за дополнительными средствами из фонда: первый раз – в мае, просил 2,6 млрд грн, второй раз – в сентябре, просил 1,97 млрд грн.

Законопроект о создании Бюро экономической безопасности был поддержан Верховной Радой 28 января 2021 года.

Новое бюро должно объединить полномочия по расследованию экономических преступлений, которые раньше были у других правоохранительных органов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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