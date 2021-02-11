“Стрижка в лесу – абсолютно окей”. Глава минздрава Латвии прокомментировал ограничения из-за COVID-19

11.02.2021, 16:12, Новости дня

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Глава минздрава Латвии Даниэль Павлютс заявил, что в лесу стрижка, которая запрещена в стране из-за связанных с COVID-19 карантинных ограничений, – “окей”. Об этом 10 февраля со ссылкой на агентство LETA проинформировало издание DELFI.lv.

Павлютс сказал об этом на заседании правительственной группы.

“Стрижка в лесу – абсолютно окей”, – считает глава минздрава.

Он согласился, что необходимо пересмотреть правила оказания услуг в условиях эпидемии. Речь идет об услугах, которые касаются “основных потребностей” человека, которые нельзя откладывать.

Издание отмечает, что тему подняли в Facebook, где депутат Рижской думы Иева Бранте разместила видео со стрижкой в лесу.

https://www.facebook.com/ibrante/videos/4036930669671814/

Полиция начала проверку, а пользователи соцсети начали делать перепосты.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 11 февраля января превысило 107 млн, из них более 60 млн вылечились, а почти 2,4 млн умерли. В Латвии зарегистрировано почти 75 тыс. случаев COVID-19 и 1416 смертей.

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