 

Ссоры артистов, лютый холод и отказ техники: почему “Девчата” стали головной болью для создателей

11.02.2021, 15:56, Разное
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Основой для сценария послужила одноименна повесть Бориса
Бедного. Текст “Девчат” был опубликован в “Роман-газете”, именно там ее и
увидел режиссер Юрий Чулюкин. Кинематографист сразу же загорелся идеей снять
фильм. Правда, Чулюкин решил немного отойти от литературной основы, развив “бытовую”
сторону сюжета. Бедный с радостью согласился переработать повесть для ленты.

Юрий Чулюкин и Борис Бледный отодвинули трудовые подвиги и
романтику комсомола на второй план. В центре сюжета оказалась личные отношения.
Интересно, что авторы, не прописав ни одного отрицательного персонажа, умудрились
насытить ленту конфликтами. Зрители сопереживали героем, вероятно, это и
сделало картину такой популярной.

Работа над сценарием у Чулюкина проходила без сучка без
задоринки, а вот подбор актеров превратился в настоящую головную боль. Жена
режиссера Наталья Кустинская грезила ролью Тоси Кислицыной. Руководство “Мосфильма”
с ходу отклонило Кустинскую. Членам художественного совета актриса показалась
слишком красивой.

В итоге начальники “Мосфильма” одобрили две кандидатуры –
Надежду Румянцеву и Валентину Малявину. Последнюю считали более подходящей на
роль выпускницы Тоси – Валентина была на десять лет моложе конкурентки. На
момент съемок фильма “Девчата” Румянцева разменяла четвертый десяток. Между тем
после очередных проб симпатии членов худсовета переменились – Надежда Румянцева
сумела создать образ, идеально вписывающийся в картину.

На роль бригадира лесорубов, передовика производства Ильи
Ковригина пробовались многие известные артисты. Первоначально утвердили звезду
картины “Три тополя на Плющихе” Вячеслава Шалевича. Однако 31-летний Николай
Рыбников, специально для “Девчат” сбросивший 20 килограммов, оказался интереснее.

Роль Кати досталась подруге Надежды Румянцевой – актрисе Люсьене
Овчинниковой. Надю сыграла Инна Макарова, “Маму” Веру – Нина Меньшикова. А вот
с персонажем телефонистки Анфисы возникли сложности. Юрий Чулюкин видел в этой
роли Светлану Дружинину. Между тем на “Мосфильме” актрису посчитали слишком
привлекательной и яркой. Дескать, никто не поверит, что Илья оставит такую красавицу
ради обычной Тоси. Режиссеру с трудом удалось отстоять Дружинину.

На съемках фильма “Девчата” между исполнителями главных
ролей постоянно вспыхивали конфликты. Отношения между Рыбниковым и Румянцевой
были натянутыми. Актеры недолюбливали друг друга. Раздражение Николай и Надежда
часто переносили в кадр, благо по сценарию их герои часто ссорились.

По слухам, не сложились отношения у Николая Рыбникова и со Светланой
Дружининой. Актер хотел, чтобы роль Анфисы досталась его жене Алле Ларионовой,
но режиссер к нему не прислушался.

Работа над фильмом “Девчата” началась 1961 году. Интерьеры поселка
снимали в павильонах “Мосфильма”. Рядом на территории киностудии воссоздали
тайгу, высадив около 300 елей.

Декораций оказалось недостаточно – режиссер переместил
площадку в действующий леспромхоз в Пермской области. Местные специалисты
научили звезд кино водить технику и пользоваться бензопилами “Дружба”. Спустя время ударили
сильные морозы. Снимать стало невозможно – отказывала техника. Работу пришлось
отложить до наступления тепла.

Летом съемочная группа вновь поехала в леспромхоз, но уже в Тверскую
область. Киношникам пришлось воссоздавать зимние пейзажи с помощью ваты,
нафталина и известки. Пар заменили специальным газом.

Финал “Девчат” снимали на киностудии в Ялте. В Крыму
особенно сложно приходилось артистам, которые ходили в валенках и ватниках в тридцатиградусную жару.

Интересные факты о фильме “Девчата”

  • На премьеру картины не пришла актриса Инна Макарова. Она поругалась с режиссером, который вырезал важный, по ее мнению, эпизод из фильма. В нем героиня артистки Надя расстается с Ксан Ксанычем, чтобы дождаться настоящей
    любви.
  • Советские критики встретили фильм “Девчата” прохладно.
    Картину посчитали слишком “мелкой и бытовой”.
  • Песню из фильма “Старый клен” написали Михаил Матусовский и
    Александра Пахмутова.
  • Во время работы в реальном лесу Николай Рыбников чуть не
    остался без языка. В сцене, когда Тося приносит обед бригаде, артист сунул
    ложку в рот, и она моментально примерзла. Температура в тот день опустилась до
    минус 40 градусов.


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