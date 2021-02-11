Ссоры артистов, лютый холод и отказ техники: почему “Девчата” стали головной болью для создателей

11.02.2021, 15:56, Разное

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Основой для сценария послужила одноименна повесть Бориса

Бедного. Текст “Девчат” был опубликован в “Роман-газете”, именно там ее и

увидел режиссер Юрий Чулюкин. Кинематографист сразу же загорелся идеей снять

фильм. Правда, Чулюкин решил немного отойти от литературной основы, развив “бытовую”

сторону сюжета. Бедный с радостью согласился переработать повесть для ленты.

Юрий Чулюкин и Борис Бледный отодвинули трудовые подвиги и

романтику комсомола на второй план. В центре сюжета оказалась личные отношения.

Интересно, что авторы, не прописав ни одного отрицательного персонажа, умудрились

насытить ленту конфликтами. Зрители сопереживали героем, вероятно, это и

сделало картину такой популярной.

Работа над сценарием у Чулюкина проходила без сучка без

задоринки, а вот подбор актеров превратился в настоящую головную боль. Жена

режиссера Наталья Кустинская грезила ролью Тоси Кислицыной. Руководство “Мосфильма”

с ходу отклонило Кустинскую. Членам художественного совета актриса показалась

слишком красивой.

В итоге начальники “Мосфильма” одобрили две кандидатуры –

Надежду Румянцеву и Валентину Малявину. Последнюю считали более подходящей на

роль выпускницы Тоси – Валентина была на десять лет моложе конкурентки. На

момент съемок фильма “Девчата” Румянцева разменяла четвертый десяток. Между тем

после очередных проб симпатии членов худсовета переменились – Надежда Румянцева

сумела создать образ, идеально вписывающийся в картину.

На роль бригадира лесорубов, передовика производства Ильи

Ковригина пробовались многие известные артисты. Первоначально утвердили звезду

картины “Три тополя на Плющихе” Вячеслава Шалевича. Однако 31-летний Николай

Рыбников, специально для “Девчат” сбросивший 20 килограммов, оказался интереснее.

Роль Кати досталась подруге Надежды Румянцевой – актрисе Люсьене

Овчинниковой. Надю сыграла Инна Макарова, “Маму” Веру – Нина Меньшикова. А вот

с персонажем телефонистки Анфисы возникли сложности. Юрий Чулюкин видел в этой

роли Светлану Дружинину. Между тем на “Мосфильме” актрису посчитали слишком

привлекательной и яркой. Дескать, никто не поверит, что Илья оставит такую красавицу

ради обычной Тоси. Режиссеру с трудом удалось отстоять Дружинину.

На съемках фильма “Девчата” между исполнителями главных

ролей постоянно вспыхивали конфликты. Отношения между Рыбниковым и Румянцевой

были натянутыми. Актеры недолюбливали друг друга. Раздражение Николай и Надежда

часто переносили в кадр, благо по сценарию их герои часто ссорились.

По слухам, не сложились отношения у Николая Рыбникова и со Светланой

Дружининой. Актер хотел, чтобы роль Анфисы досталась его жене Алле Ларионовой,

но режиссер к нему не прислушался.

Работа над фильмом “Девчата” началась 1961 году. Интерьеры поселка

снимали в павильонах “Мосфильма”. Рядом на территории киностудии воссоздали

тайгу, высадив около 300 елей.

Декораций оказалось недостаточно – режиссер переместил

площадку в действующий леспромхоз в Пермской области. Местные специалисты

научили звезд кино водить технику и пользоваться бензопилами “Дружба”. Спустя время ударили

сильные морозы. Снимать стало невозможно – отказывала техника. Работу пришлось

отложить до наступления тепла.

Летом съемочная группа вновь поехала в леспромхоз, но уже в Тверскую

область. Киношникам пришлось воссоздавать зимние пейзажи с помощью ваты,

нафталина и известки. Пар заменили специальным газом.

Финал “Девчат” снимали на киностудии в Ялте. В Крыму

особенно сложно приходилось артистам, которые ходили в валенках и ватниках в тридцатиградусную жару.

Интересные факты о фильме “Девчата”