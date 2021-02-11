 

Актриса Джина Карано сравнила США с нацистской Германией

11.02.2021, 15:56, Разное
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“Сегодня многие не понимают, что до того, как нацистские солдаты начали арестовывать евреев тысячами, правительство сперва заставило собственных граждан ненавидеть их за то, что они были евреями. Как это отличается от того, чтобы ненавидеть кого-либо из-за политических взглядов?” – написала она.

После этого пользователи “Твиттер” запустили флешмоб #FireGinaCarano с требованием уволить актрису. Студия Lucasfilm заявила об отказе сотрудничества с Карано.

Пользователи Сети активно комментируют ситуацию с актрисой. “Из-за картинки в сториз Джину выписали из вселенной “Звездных Войн”. До такого кэнселинга нам еще далеко, мы же все-таки не такие злые. У меня в ленте только хэштег #ЯМыГендерноНейтральныеМультикультурныеЧерти”, – пишет в своем телеграм-канале активистка Елизавета Лазерсон.

В свою очередь телеграм-канал “Медиатехнолог” возмутился, что актрису лишают работы за ее республиканские взгляды. Это говорит о том, что Республиканской партии “рот закрыли всерьез и надолго”, делают вывод авторы.

“Понятное дело, что Lucasfilm от удаления Джины потеряет куда больше ее самой, но это лишь свидетельствует о страхе самой компании, которая опасается в сегодняшних США выглядеть “неправильной”, и потому без сожаления готова кого-то слить и репрессировать. В США наступил 37-ой год”, – констатирует телеграм-канал.

9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт еще действующего президента США Дональда Трампа. Его обвинили в провоцировании беспорядков. Социальная сеть начала охоту на сторонников республиканца.

После удаления из Twitter сторонники Трампа начали общаться в социальной сети Parler. Google и Apple удалили приложение из своих магазинов, а Amazon прекратил предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.



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