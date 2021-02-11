Каждый третий пациент после ИВЛ страдает от посттравматического расстройства

11.02.2021, 15:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Ученые Университета Кембриджа (Cambridge University) опросили более 13 тысяч человек, у которых был подтвержден COVID-19 или имелись симптомы заболевания во время весенней волны пандемии. Респонденты заполняли анкету, в которой отвечали на вопросы о своем психологическом состоянии после выздоровления. Оценивая результаты, исследователи главным образом сосредоточились на сравнении последствий для психики у разных групп пациентов.

Почти 3,5 тысячи респондентов признались, что во время болезни у них были проблемы с дыханием, но они не получали медицинскую помощь по тем или иным причинам и лечились на дому. Еще 147 опрошенных проходили лечение в стационаре, 60 пациентам потребовалась искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

Примерно 40% переболевших до сих пор не могут психологически восстановиться после болезни. Среди тех, кто страдал от дыхательной недостаточности дома, 11% опрошенных до сих пор переживают стресс из-за тяжелых воспоминаний. Еще более удручающими оказались результаты опроса в группе людей, переживших искусственную вентиляцию легких: каждый третий имеет симптомы тяжелого посттравматического расстройства (ПТСР). Это выражается в навязчивых мыслях, попытках забыть о пережитом, тревоге, страхе и желании избежать любых разговоров о своем опыте.

«Наши данные подтвердили гипотезу о том, что симптомы посттравматического стрессового расстройства непропорционально выше у тех, кто нуждался в стационарном лечении, особенно у пациентов, переживших ИВЛ, по сравнению с людьми, которые легко перенесли COVID-19, – написали авторы исследования. По их мнению, после выписки такие пациенты нуждаются в серьезной психологической поддержке.

Ранее австралийские ученые провели опрос жителей нескольких стран, и большинство респондентов сообщили о том, что переживают стресс из-за происходящего. У 13,2% исследователи выявили признаки посттравматического расстройства. Как правило, ПТСР возникает уже после травмирующих событий, но может также появиться из-за мучительного ожидания катастрофы.

По мнению авторов исследования, у респондентов это состояние вызвано постоянными страхами за свое здоровье, а также здоровье близких людей. Примечательно, что лишь 2% из общей выборки сообщили о том, что столкнулись лично с COVID-19, еще у 5% заболели близкие родственники или друзья.