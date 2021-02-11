Мнение: Перелицевание

11.02.2021, 15:48, Разное

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“У Жюля Верна описывается метод каким образом десяток работорговцев перегонял многотысячные массы невольников через пол Африки. Эта масса пленников могла легко с полтыка смести жалкую кучку белых, но не делала этого. Парадокс. А почему?

А метод был такой- отсеивалась где-то одна пятая колонны и им говорили : Теперь вы надсмотрщики, следите за порядком, вот вам хлысты. Бейте, убивайте, издевайтесь. Чем жёстче- тем лучше. За это мы будем вас кормить.

И дальше невольники в общем-то все делали сами, работорговцы просто гуляли рядом. Между надсмотрщиками и остальными невольниками быстро устанавливались отношения ненависти, что способствовало внутреннему жестокому террору.

Самое интересное в том, что по прибытии на невольничий рынок надсмотрщиков ставили “обратно в строй” и продавали как и остальных.

Не на что не намекаю. Но работает хорошо и в 21 веке.”

Жюль Верн очень верно подметил закономерность рабского духа, в котором пытаются глотнуть свободы из сосуда, в котором её нет.

Я по всей видимости полностью соглашусь с этим человеком в описании им рабской сущности индивида, не потому, что каким-то образом отношу себя к его поклонникам, всё это видел своими глазами и продолжаю наблюдать сегодня.

Лето 2014 года, Луганск, множество людей мелькает перед глазами, практически у всех на лицах отпечаток положительных эмоций, при этом довольно сильно заметно внутреннее тревожное состояние.

Это было лето, когда в город пришла война, Война всех против всех.

Bellum omnium contra omnes (с лат. — «война всех против всех») — понятие социальной философии Томаса Гоббса, описывающее естественное состояние общества до заключения «общественного договора» и образования государства.

Люди, живущие на Донбассе и видевшие на протяжении трёх месяцев непрекращающийся дым от горящих покрышек на Киевском Майдане начали пытаться познать Смысл жи́зни, смысл бытия́ — философской и духовной проблемы, имеющей отношение к определению конечной цели существования, предназначения человечества, человека как биологического вида, а также человека как индивидуума, одно из основных мировоззренческих понятий, имеющее огромное значение для становления духовно-нравственного облика личности.

Было достаточное количество людей, истинно поверивших в свою свободу и готовых всецело посвятить себя самосовершенствованию. Они надеялись что без большого труда отыщут, должны найти, истинное место человека, как вида, в этом мире…

Все были наивны в этих помыслах, абсолютно все, естественно кроме тех, кто знал, что именно в меркантильном плане он желает получить для себя лично от этих событий.

Эти светлые и чистые помыслы оказались разбитыми, они не устояли перед сменой декораций в театре Карабасов-Барабасов, грязь везде грязь найдет, даже в самых чистых помыслах.

Находясь между молотом и наковальней, мы тогда еще хотели обязательно успеть станцевать канкан…

Станцевали, но только нас, помыслы-то наши были чисты, но пока родились…, почему-то, так случилось, в «каку» превратились.

Одни, с светлыми и чистыми помыслами поняв это сразу отошли в сторону с непонятием мотая головой от происходящего, другие, приняли написанный для них сценарий и разбавили собой эту грязь.

Первые мотивировали свой отказ от приближения к ней внутренней свободой, вторые обосновывали свою союз с этой субстанцией необходимостью кормить своих детей и себя любимых.

Почему-то оказалось что и под светлыми флагами есть тени.

Давным-давно жил один святой старец. Однажды он погрузился в сон. И чудилось ему, будто светозарный Ангел, обняв крылом, поднял его высоко-высоко над землей. Не слышно было более человеческих голосов. Лишь порой долетали откуда-то гармоничные, нежные звуки, как звуки далекой лютни.

«Что это?» — спросил старец. «Это святые молитвы, — отвечал Ангел, — только они слышатся здесь». — «Но отчего так слабо звучат они? Ведь сейчас весь народ молится в храме?..» Ангел взглянул на него, и скорбно было лицо его. «Ты хочешь знать?.. Смотри…»

Далеко внизу виднелся большой храм. Никем не видимые, они спустились в него. Впереди стоял купец в хорошей суконной поддевке и задумчиво смотрел на иконостас. Ангел коснулся его груди, и перед старцем сейчас же открылись затаенные мысли купца: «…Экая досада! Продешевил… Не иначе как тыщу потерял, а может, и полторы…»

Далее виднелся крестьянский парень. Он все время смотрел налево, где стояли женщины, краснел и переминался с ноги на ногу. Ангел прикоснулся к нему, и старец прочитал в его сердце: «Эх, и хороша Дуняша! Вот бы жену такую! Пойдет аль нет?».

И многих касался Ангел, и у всех были подобные мысли — пустые, житейские. Все стояли пред Богом, но о Боге не думали. Только делали вид, что молились. «Теперь ты понимаешь?» — спросил Ангел. — Такие молитвы к нам не доходят”.

В эту минуту вдруг детский робкий голосок отчетливо повторил: «Господи! Ты благ и милостив… ж Спаси, помилуй, исцели бедную маму!..» В уголке на коленях, прижавшись к стене, стоял маленький мальчик. Он тихо плакал и молился за свою больную маму. Ангел прикоснулся к его груди, и старец увидел детское сердце. Там были скорбь и любовь.

— Вот молитвы, которые слышны у нас! — сказал Ангел.



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