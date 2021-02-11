ОДК создаст цифровой двойник морского двигателя нового поколения
 

ОДК создаст цифровой двойник морского двигателя нового поколения

11.02.2021, 15:25, Новости
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Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех создаст цифровой двойник морского газотурбинного двигателя нового поколения для судов водоизмещением до 12 тысяч тонн.

Разработка позволит управлять жизненным циклом силовой установки, повысит надежность и коммерческую привлекательность российских морских двигателей. Создание цифрового двойника завершится в 2023 году.

Цифровой двойник – это математическая модель, которая содержит полный объем взаимосвязанных данных об изделии. Он позволяет прогнозировать поведение элементов конструкции на всех этапах создания и жизненного цикла агрегата. Цифровой двойник создается рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» в сотрудничестве с СПбПУ Петра Великого, Сколтехом и ЦИАМ.

– Цифровизация сокращает сроки и стоимость проектирования силовых установок, в том числе – линейки морских газотурбинных двигателей нового поколения, помогает достичь расчетных характеристик, минимизирует затраты на изготовление опытных образцов, а также испытания и доводку двигателей. Кроме того, цифровой двойник позволит нам предложить заказчикам экономически выгодную услугу – контракт полного жизненного цикла, подразумевающий поставку и обслуживание двигателя на всех этапах эксплуатации, – отметил заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин.

В ходе научно-исследовательской работы будут разработаны высокоточные математические модели узлов ГТД и редуктора для базового морского двигателя мощностью 20,2 МВт, перспективного морского двигателя мощностью 25 МВт и редуктора РО55. Также будут созданы системы управления техническими требованиями, управления конфигурацией двигателя на основе производственной информации, а также технология прогнозирования поведения изделия.



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