 

В СК напомнили об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам

11.02.2021, 15:40, Новости дня
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Следственный комитет РФ напомнил об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам.

В сообщении на сайте СК указывается, что «призывы к массовым беспорядкам квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы».

Кроме того, «не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни», данные факты «расцениваются как преступление».

В СК также обратили внимание на то, что участие подростков в подобных мероприятиях может угрожать их безопасности и здоровью.

«Все факты подобных правонарушений, как и прежде, будут оцениваться с точки зрения действующего законодательства, а лица, совершившие противоправные действия, будут отвечать в рамках закона», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах.

Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

В связи с несогласованными акциями в РФ в начале 2021 года возбуждено 90 уголовных дел.



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