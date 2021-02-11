РВИО выпустило сборник статей о завершении Второй мировой войны

11.02.2021, 15:40, Новости дня

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В Сети опубликован сборник научных статей «75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке», изданный Российским военно-историческим обществом (РВИО), сообщил замдиректора департамента науки и образования РВИО Константин Пахалюк.

«В электронном виде эту книгу можно будет найти на сайте история.рф. Более того, эта книга будет зарегистрирована в российской национальной научной электронной библиотеке РИНЦ. Соответственно, ее можно будет легко найти, скачать и прочитать, как и другие наши книги», – сказал он на пресс-конференции, приуроченной к 76-й годовщине Ялтинской конференции.

Пахалюк пояснил, что книга объединяет работы более 50 специалистов со всей РФ и из зарубежных стран, включая Италию, Великобританию и постсоветское пространство. «Эта книга хотя и приурочена к событиям на Дальнем Востоке, но охватывает более широкий спектр по той причине, что для того, чтобы понимать значимость того или иного события, мы должны посмотреть его контекст», – сказал он, передает ТАСС.

Историк напомнил, что Ялтинская конференция была политическим триумфом Советского Союза. «Здесь есть ирония истории, что самая трагическая война в нашей истории сопряжена и с величайшим политическим триумфом. Это конференция, на которой были заложены основы международного порядка в Европе и во всем мире. <…> Были заложены те международные структуры и правила, которые в течение десятилетий позволяли даже в условиях холодной войны сдерживать войну горячую», – рассказал он.

Ялтинская конференция, прошедшая в Крыму с 4 по 11 февраля 1945 года, стала второй встречей глав СССР, США и Великобритании за время Второй мировой войны. На конференции Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль согласовали решения о создании в Германии зон оккупации, взыскании репараций, учреждении ООН, вступлении СССР в войну с Японией после капитуляции Германии и окончания войны в Европе и др. Участие Франклина Рузвельта в мероприятии стало первым в истории визитом действующего президента США в СССР.