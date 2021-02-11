Росавиация раскрыла процент падения пассажиропотока

11.02.2021, 15:40, Новости дня

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Российские перевозчики обслужили в январе 2021 года 5,5 млн пассажиров, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Росавиация.

«По оперативным данным, в январе 2021 российские перевозчики обслужили 5,5 млн пассажиров, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на 53% и составил 11,23 миллиарда пассажиро-километров», – сообщается на сайте Росавиации.

Отмечается, что наибольшее количество пассажиров в январе перевезла S7: ее услугами воспользовались 1,19 млн пассажиров, что на 13% меньше объемов за аналогичный период 2020 года. «Аэрофлот» снизил перевозки на 60% – до 1,04 млн пассажиров. «Победа2 обслужила 928 тыс. пассажиров и сохранила объем авиаперевозок на уровне января прошлого года.

В свою очередь авиакомпания «Россия» снизила перевозки на 41% – до 406 тыс. пассажиров, «Уральские авиалинии» – на 31%, до 391 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток московского аэропорта Домодедово снизился в сравнении с 2019 годом на 42% до 16,4 млн человек.

Напомним, пассажиропоток столичного аэропорта Шереметьево снизился по сравнению с 2019 годом на 60,2%, до 19,8 млн человек. Интенсивность полетов в воздушном пространстве РФ в 2020 году снизилась на 29%, сообщили в Росавиации. В прошлом году российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 1,3 миллиона полетов, что на 29% ниже, чем данные за тот же период 2019 года