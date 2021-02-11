Скандалы: «Химиотерапия» для Клязьмы

11.02.2021, 15:38, Разное

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Аэропорт «Шереметьево» годами сбрасывает в водоемы незамерзайку, которой обрабатывают самолеты

Неподалеку от аэропорта Шереметьево течет Воскресенский ручей, который потом впадает в реку Клязьму, а она — в водохранилище, из которого берется вода для питья для жителей Москвы и Подмосковья. По этому Воскресенскому ручью задорно плавают уточки, крякают, играют друг с другом, вода заливисто журчит. Кто-то подумает, что это странно — ведь в феврале, при минус 10-15 градусов, водоемы замерзают. Но для жителей окрестностей Шереметьева нет ничего странного, нестареющая классика: по водоему течет антиобледенительная химия, которой обрабатывают самолеты. Руководство аэропорта не торопится раскошелиться на современные очистные сооружения, которые помогли бы не подвергать риску здоровье москвичей и живности близ Клязьмы.

Проблеме уже не один десяток лет. Когда-то, еще в 80-х, «Шарик» был относительно небольшим аэропортом с одной полосой. Естественно, такое сооружение было оснащено современной по тем меркам инфраструктурой, в том числе и очистительными сооружениями. Вот только почти за полвека они устарели и перестали справляться с водосточной нагрузкой, которая возросла в десятки, если не в сотни раз.

Тревогу забили местные жители. Около пяти лет назад они обратили внимание на то, что ручей не замерзает зимой, в воде мрут рыба и водоплавающие птицы, у водоема стоит специфический запах.

Одна из собеседниц Daily Storm рассказала, что мертвой рыбой ручей наполняется по весне каждый год, и она кверху брюшком плывет в сторону Клязьмы. Эта река считается водным объектом федерального значения, а Клязьминское водохранилище — источник питьевой воды.

На проблему обратили внимание не только жители окрестностей и экоактивисты, но и чиновники в Министерстве экологии Московской области, Росприроднадзоре и даже прокуратуре. В итоге Шереметьево неоднократно штрафовали за загрязнение окружающей среды. Специалисты фиксировали превышение концентрации формальдегида, тяжелых металлов и нефтепродуктов в воде. Однажды аэропорту пришлось отслюнявить штраф на целых четыре миллиона рублей, один раз — на два, но в остальном за последние два года «Шарик» отделывался смешными для огромной компании суммами — 90 тысяч рублей.

В Минэкологии Подмосковья Daily Storm ответили, что не раз проводили лабораторный анализ воды из Воскресенского ручья. Каждый раз там были «выявлены превышения предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, фенолов и нефтепродуктов, соединений азота и железа». В ведомстве уточнили, что за нарушения АО «МАШ» неоднократно штрафовали. В распоряжении Daily Storm есть документы, из которых следует, что как минимум четыре последних года Минэкологии МО проводит проверки у водоемов близ Шереметьева, после которых заводят административные дела. Правда, суммы штрафов не растут.

Местные жители и экоактивисты уверены, что из-за низких штрафов у Шереметьева нет никакой мотивации строить новые очистные сооружения, ведь это обойдется в десятки миллионов рублей. При этом еще в 2019 году администрация аэропорта обещала, что очистные сооружения все-таки начнут ремонтировать в 2020 году и спустя год они заработают как следует.

В итоге, как рассказали Daily Storm представители инициативной группы ЖК «Город набережных», которые живут едва ли не ближе всего к Шереметьеву, в конце 2020 года в пресс-службе аэропорта им заявили, что новые очистные сооружения введут в эксплуатацию в течение двух-трех лет. То есть, по сути, повторили обещание 2019 года. По словам жительницы ЖК «Город набережных» Юлии, сообщение было скопировано дословно.

В самом Шереметьеве признают загрязнение природы. В пресс-службе аэропорта Daily Storm заверили, что «проблема решается», но затруднились назвать сроки

ввода в эксплуатацию обновленных очистных сооружений.

«Скорее всего, никакой дорожной карты по решению экологической проблемы просто нет. Руководство «МАШ» о ней говорит, но никто ее в глаза не видел», — считает Юлия. Другая экоактивистка, Ольга, рассказала, что их инициативная группа в шутку пригласила чиновников из Химок, правительства МО и руководства аэропорта на крещенские купания. Приглашения разослали официально, но никто не приехал: то ли в Бога не верят, то ли купаться в химии не хотят.

Встреча должна была пройти в сентябре 2020 года, но не состоялась из-за коронавирусных ограничений

Фото: © Daily Storm

Ольга уверена, что пока «Шарику» наконец не впаяют огромный штраф, руководители АО «МАШ» будут саботировать работу по запуску новых очистных мощностей. «Смысла строить эти очистные им нет, проще просто платить эти 90 тысяч несколько раз в год», — уверена активистка.

Интересно, что Росприроднадзор на фоне нарушений, выявленных в аэропорту, в 2019-2020 годах планировал провести проверки соблюдения экологического законодательства во всех аэропортах России. Причиной был как раз сброс химикатов в Шереметьеве. Вот только о каких-то оргвыводах или решениях проблемы ничего не известно. На момент публикации в Роспотребнадзоре не ответили на запрос Daily Storm.

За последние четыре года Шереметьево только дважды штрафовали на более-менее значительные суммы: два и четыре миллиона рублей. Аэропорт Домодедово за такие же нарушения несколько раз оштрафовали на 80-100 тысяч рублей. Но при этом Домодедово получал и по-настоящему ощутимые штрафы. Например, в июле 2019 года по иску Росприроднадзора аэропорт оштрафовали на 55 миллионов рублей, а в декабре 2018-го ему грозило взыскание на 834 миллиона рублей, но от этого штрафа юристам аэропорта удалось отбиться.

Алексей Полоротов