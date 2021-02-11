Скандалы: Елена Батурина поиздержалась

11.02.2021, 15:38, Разное

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Самая богатая женщина России продаст свой отель в Дублине со скидкой в 17 млн евро

Самая богатая женщина России, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина собирается продать свой отель в Ирландии со скидкой в 12-17 млн евро. Об этом пишет газета The Irish Times, не указывая источник информации. По данным издания, если до пандемии коронавируса Батурина продавала отель Morrison в Дублине за 80-85 млн евро, то сейчас хозяйка согласилась снизить его стоимость сразу на 15% — до 68 млн евро (по нынешнему курсу это порядка 6 млрд рублей). Несмотря на скидку, отель при продаже всё равно принесён Батуриной значительную прибыль (покупала россиянка его в 2012 году всего за 22 млн евро).

Четырёхзвёздочный бутик-отель Morrison Hotel, расположенный в самом центре Дублина, был построен в 1996 году: в нём 145 номеров и люксов, 7 конференц-залов на 240 человек, фитнес-центр с бассейном, несколько баров и ресторанов. Из-за введенных в стране коронавирусных ограничений сегодня отель закрыт. Структуры Батуриной купили его в 2012 году (на тот момент он был убыточным) за 22 млн евро. За год на реконструкцию она потратила еще порядка 8−10 млн евро.

Под управлением россиянки отелю удалось нарастить выручку: по данным на конец 2019 года, чистая прибыль составляла 2,75 млн евро (на 49%). Впервые о планах Батуриной продать Morrison стало известно в феврале прошлого года. Irish Times писала, что она попросила компанию CBRE заняться продажей отеля, но не менее чем за 85 млн евро. С учётом покупки в 2012 году и трат на ремонт Батурина могла бы получить с этой сделки как минимум 50 млн евро. Ожидалось, что сделка может стать рекордно дорогой по меркам Дублина.

Обратите внимание

В список богатейших россиян Батурина входит с 2004 года, а рейтинг богатейших россиянок она возглавляла бессменно почти 10 лет, с момента его основания в 2012 году. В прошлом году её состояние оценивалось в $1,3 млрд. Её супруг Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. С этого поста его уволил «в связи с утратой доверия» Дмитрий Медведев. Вскоре после этого Лужков переехал за границу, а Батурина продала созданную ею группу «Интеко», которая за время работы Лужкова мэром превратилась в одного из крупнейших девелоперов Москвы. До недавнего времени Батурина состояла в попечительском совете фонда London’s charity. В 2019 году россиянка покинула его после того, как мэрия Лондона усомнилась в законности происхождения денег, которые Батурина перевела фонду в качестве пожертвования.

Кристина Астафурова